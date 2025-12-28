Susy Barrientos, destacada por su trabajo solidario

Uno Entre Rios | La Provincia | Susy Barrientos

Susy Barrientos, oriunda de Santa Elena, fue reconocida como una de las personalidades destacadas de Diario UNO 2025 por su trabajo solidario

28 de diciembre 2025 · 13:28hs
Susy Barrientos, oriunda de Santa Elena e hija de un cartonero, fue reconocida como una de las personalidades destacadas de Diario UNO 2025 por una tarea sostenida que une oficio, solidaridad y compromiso social.

Desde hace varios años fabrica carpetas escolares con cartón reciclado, que luego dona a chicos y chicas de bajos recursos. En diálogo con UNO, definió el año como un tiempo de logros y desafíos, tanto en lo personal como en lo profesional, marcado por objetivos alcanzados que en distintos momentos creyó imposibles.

Sobre el reconocimiento, expresó sorpresa y agradecimiento, y valoró la posibilidad de formar parte de una distinción que nunca imaginó recibir. De cara al próximo año, Barrientos señaló como principal desafío seguir capacitándose, con la idea de realizar una diplomatura, además de conseguir trabajo para acompañar a su familia.

LEER MÁS: Toda la información sobre la provincia, el país y el mundo, en UNO Entre Ríos

Susy Barrientos trabajo Destacados UNO 2025
