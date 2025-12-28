Auto con pedido de secuestro fue incautado en ruta de Entre Ríos Un Volkswagen Golf fue secuestrado en el puesto caminero de Paso Cerrito. El auto tenía pedido de denuncia por robo en Buenos Aires. 28 de diciembre 2025 · 14:35hs

El auto fue secuestrado en el puesto caminero Paso Cerrito tras ser hurtado en junio de este año.

Personal del puesto caminero Paso Cerrito detuvo la marcha de un Volkswagen Golf conducido por un hombre mayor de edad domiciliado en la localidad misionera de Leandro Alem. De acuerdo a las confirmaciones de los funcionarios policiales durante el operativo el auto tenía pedido de secuestro.

secuestro paso cerrito Auto secuestrado en Entre Ríos. Durante el operativo, corroboraron que el dominio del rodado contaba con un pedido de secuestro con fecha del 15 de junio de este año, solicitado por la Unidad Fiscal Descentralizada de la ciudad de Malvinas Argentinas, Buenos Aires, en relación a la causa caratulada "hurto automotor".

A raíz de esto, se comunicó la situación a la Fiscalía interviniente de la ciudad de Chajarí, a cargo de la doctora Dalia Verdura Pons, quien dispuso el secuestro del rodado, la identificación del conductor y, de no contar con algún impedimento, disponer su libertad supeditada a la causa, como así también la intervención del mecánico y verificador policial.