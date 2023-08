El tenso cruce entre Gabriel Heinze y un periodista.

El cruce entre el Gringo Heinze y un periodista en Brasil

En ese instante, comenzó un ida y vuelta entre los protagonistas. “No te molestes. No te enojes”, buscó reparar la relación Pablo Gavira, enviado de El Tres. “Pero te estoy explicando por qué saqué a...”, intentó reanudar el Gringo pero una vez más fue interrumpido. “Por eso digo, que cambió la táctica Corinthians y por eso hacés una modificación”, volvió a tomar la palabra el periodista. En ese momento, el entrenador se rindió: “Bueno, bueno. Entonces ya está. ¿Qué querés que te explique si no me dejás explicar?”.

En un inesperado giro, la conversación aumentó su intensidad. “Te lo dejo explicar. Sos maleducado Gabriel, sos un maleducado porque la verdad estamos hablando bien. Si desconozco el tema, te lo pregunto”, lanzó Gavira. Con templanza y luego de tomar un sorbo de agua, Heinze se defendió ante la crítica: “Pero cómo voy a ser un maleducado si yo te respondo y vos me interrumpís. ¿Quién es el maleducado? Pero dejame explicártelo, si vos me interrumpís”.

En ese instante el periodista entendió la posición del técnico y pidió perdón. “Entonces te pido disculpas yo”, declaró Pablo. Antes de cerrar la grieta, el Gringo tuvo la última palabra. “¿Cómo te voy a faltar el respeto si no me dejás terminar? Te estaba explicando eso. Por eso, porque estaban jugando con dos medios. Entonces tuve que sacar uno de nuestros tres medios, nada más. Pero no me dejás, vos me interrumpís a mí. ¿Cómo te voy a faltar el respeto a vos? Yo no soy un maleducado. No te equivoques. Yo estaba hablando y vos me interrumpís”, concluyó para darle paso a la siguiente pregunta.