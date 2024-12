El sóftbol paranaense y la sana costumbre de ganar el Premio Olimpia de Plata

Teo Migliavacca.jpg Teo Migliavacca con el galardón que le otorgaron por su destacada temporada. Prensa COA

Teo Migliavacca estuvo en UNO y habló de la distinción. “Primera vez que gano el Premio. Orgulloso obviamente y contento con el reconocimiento. A nivel equipo fue un año muy sólido, ganamos el Panamericano, que fue durísimo en Colombia con calor, con un equipo muy duro. Salí Mejor Bateador del torneo Panamericano, y después jugamos los clasificatorios del Mundial en Canadá ”, dijo.

Luego agregó: “A nivel Selección Argentina fue un año muy sólido, rindiendo y siempre manteniéndonos en un buen nivel. Y después, bueno, la temporada con mi equipo allá de Estados Unidos (Northeast Drillers), salimos terceros del torneo más importante del mundo en el deporte. No tuve ningún premio así individual, pero lo importante que me fue bien a nivel deportivo”.

“Con Talleres estamos ahí en receso ahora, y sí, tenemos Nacional del Club en febrero, que es a donde todos los equipos apuntan, que no lo hemos ganado nunca nosotros. Así que la temporada pasada, que culminó en abril de este año, llegamos a la final y tuvimos varias bajas, o sea, hubo chicos que ya viajaron al exterior a jugar. Yo me lesioné un día antes de la serie, como serie de los 27, así jugamos con 4 o 5 titulares menos, jugamos con un rival muy duro como Patronato y nos ganó bien”, aseveró sobre el equipo que lo formó como Talleres de Patronato.

Teo tiene una relación muy linda con su hermano Pablo. Comparte club desde siempre y en la Selección pero el mayo de los Migliavacca no ha estado ternado en los Premio Olimpia pero siempre al lado de su hermano Teo.

teo migliavacca.jpeg Teo Migliavacca tuvo un gran año en el sóftbol.

Una familia del sóftbol

Sobre eso dijo: “Pablo me acompañó los dos últimos años, me acompañó él. También lo he llevado también como un reconocimiento, porque es gracias a él juego al sóftbol. Además del deporte, así una persona que me marcó en la vida, me sigue marcando y lo tengo como persona ahí, o sea, adelante mío en cuanto a edad y demás, pero cerca como para guiarme de él. Y la verdad que lo tengo ahí como bandera, por así decirlo, entonces como para reconocerlo un poco a él también, que además es un excelente deportista y se merecería estar ahí, pero lo llevo como un mérito”.

“Mi Papa (Carlos) obviamente está muy contentos también. Solo tengo nada más para agradecer a Talleres, al Enard y la Secretaria de Deportes de la Nación que son los que nos dan una mano siempre en todo. Son nuestros sponsores sino no podríamos hacer nada de esto. Y después, a ver, lo gana uno, pues son premios individuales, pero si mi equipo no funcionara no llegaríamos a nada y no me destacaría. Así que un mérito, yo lo veo como un mérito a todo el equipo”, completó.

Teo Migliavacca compartió terna con Juan Zara; y Mariana Gorosito (ambos de Bahía Blanca). La provincia también estuvo representada en esta prestigiosa gala por el gimnasta concordiense Santiago Mayol y el pelotari nogoyaense Federico Fernández, quienes fueron nominados en sus disciplinas.

Asimismo, se rindió homenaje a las medallistas paralímpicas entrerrianas Antonella Ruiz Díaz (Gualeguaychú, lanzamiento de bala F41) y Stefanía Ferrando (Gualeguay, medalla de bronce en boccia en París 2024), referentes de inclusión y superación.

De esta manera el sóftbol de Paraná nuevamente aporte para el deporte provincial con un nombre nuevo ganando el galardón más importante del país a nivel deportivo.

Las bochas fue para Entre Ríos

La joven Milagros Pereyra, bochófila de Concepción del Uruguay, tambén recibió la estatuilla de Plata el jueves a la noche. Tuvo un gran año internacional en rama Femenina.