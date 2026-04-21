El Rowing celebra su 109º aniversario con una campaña para ayudar

La iniciativa del Rowing consiste en la recolección de medias en buen estado, que serán destinadas a niños y niñas de comedores de la ciudad.

En el marco de su 109° aniversario, el Paraná Rowing Club renueva uno de los valores que forman parte de su historia: el compromiso con la comunidad. De esta manera incia una campaña de solidaridad para reunir donaciones y ayudar a niños y niñas que concurren a comedores y merenderos de la Fundación Mitre.

A lo largo de los años, el club no solo ha sido un espacio de encuentro deportivo y social, sino también un actor proactivo en distintas iniciativas solidarias, acompañando a quienes más lo necesitan y promoviendo la participación de sus socios.

En vísperas de su 109 Aniversario, que se conmemora el 24 de abril, el Rowing junto a la Fundación Solidaria Mitre, lanza la campaña “109 motivos para ser solidario”, una propuesta que invita a transformar un pequeño gesto en una gran ayuda.

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La iniciativa consiste en la recolección de medias en buen estado, que serán destinadas a niños y niñas de comedores de la ciudad, contribuyendo a su abrigo ante el cambio de estación.

El objetivo es reunir como base 109 pares de medias, para luego donarlas a las niñas y niños que concurren a los comedores, merenderos y participan de las actividades recreativas y talleres impulsados desde la Fundación Mitre. La convocatoria está abierta a socios y a toda la comunidad en general.

Días y puntos de recepción

Las donaciones se recepcionarán desde el lunes 20 de abril al lunes 4 de mayo, en porterías de sus tres sedes, Sede Central, Yarará y Tortuguita. "Cada donación suma. Cada gesto cuenta. Cada motivo importa. 109 años, 109 motivos para abrigar corazones", finalizó el comunicado enviado por el club.