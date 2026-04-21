En el marco de su 109° aniversario, el Paraná Rowing Club renueva uno de los valores que forman parte de su historia: el compromiso con la comunidad. De esta manera incia una campaña de solidaridad para reunir donaciones y ayudar a niños y niñas que concurren a comedores y merenderos de la Fundación Mitre.
El Rowing celebra su 109º aniversario con una campaña para ayudar
La iniciativa del Rowing consiste en la recolección de medias en buen estado, que serán destinadas a niños y niñas de comedores de la ciudad.
A lo largo de los años, el club no solo ha sido un espacio de encuentro deportivo y social, sino también un actor proactivo en distintas iniciativas solidarias, acompañando a quienes más lo necesitan y promoviendo la participación de sus socios.
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En vísperas de su 109 Aniversario, que se conmemora el 24 de abril, el Rowing junto a la Fundación Solidaria Mitre, lanza la campaña “109 motivos para ser solidario”, una propuesta que invita a transformar un pequeño gesto en una gran ayuda.
La iniciativa consiste en la recolección de medias en buen estado, que serán destinadas a niños y niñas de comedores de la ciudad, contribuyendo a su abrigo ante el cambio de estación.
El objetivo es reunir como base 109 pares de medias, para luego donarlas a las niñas y niños que concurren a los comedores, merenderos y participan de las actividades recreativas y talleres impulsados desde la Fundación Mitre. La convocatoria está abierta a socios y a toda la comunidad en general.
Días y puntos de recepción
Las donaciones se recepcionarán desde el lunes 20 de abril al lunes 4 de mayo, en porterías de sus tres sedes, Sede Central, Yarará y Tortuguita. "Cada donación suma. Cada gesto cuenta. Cada motivo importa. 109 años, 109 motivos para abrigar corazones", finalizó el comunicado enviado por el club.