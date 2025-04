El próximo juego de Patronato provocará un polémico encuentro

Rago arribó a inicios de ese año a la institución bonaerense con la chapa de uno de los mejores exponentes de la categoría. Pero más allá de sus pergaminos, el DT sorprendió al ordenar su salida del 11 inicial.

Francisco Rago criticó duro a Gabriel Gómez

Semanas después, el arquero marplatense rompió el silencio. Sin filtros dio su versión de los hechos, apuntando hacia la figura del actual DT Patronato. “Gómez me dijo que no sacaba las manos en los goles. Discutimos, él me siguió de atrás diciéndome cosas, entonces me di vuelta, se me soltó la cadena y lo mandé a cagar”, confesó, en declaraciones al programa radial La Voz del Estadio.

Luego prosiguió: “Todo empezó en una práctica, en la que me entero que no iba a ser titular. Ya habíamos tenido discusiones fuertes, pero terminaba dentro de todo bien. Todo se desvirtuó cuando me fui riendo por lo inesperado de verme de suplente, ahí me empezó a decir cosas y yo le contesté feo”.

Cerrando, comentó que el trato del DT nunca fue el mejor: “Conmigo no se portó bien desde el principio, había cosas que no entendía y buscaba lo más mínimo para marcarme".

La versión del DT de Patronato

Gabriel Gómez, por su parte, dio su postura sobre la decisión que adoptó con Rago en su ciclo en Agropecuario: "Yo pensé que no tenía que ser parte del grupo. Pusimos un arquero que nos rindió y seguimos compitiendo" .

Luego añadió: Hay límites que un técnico debe poner. No fue tan importante dentro del grupo".