Bautista Lescano jugará con el seleccionado nacional de seven en los Panamericanos

El rugby entrerriano volverá a tener representación internacional gracias a Bautista Lescano . El joven jugador del Club Atlético Estudiantes de Paraná fue convocado para integrar el seleccionado nacional de seven masculino que representará a la Argentina en los Juegos Panamericanos Junior, que se disputarán el sábado 16 y domingo 17 en Asunción, Paraguay.

Esta convocatoria representa un paso trascendental en la carrera de Lescano, quien ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, destacándose tanto en lo físico como en lo técnico. Su evolución no pasó desapercibida para el staff nacional, que lo incluyó en el plantel que competirá en una cita que reunirá a las futuras promesas del rugby continental.

Bautista Lescano, una promesa que ya es realidad

Formado en la cantera del CAE, Bautista ha construido su camino con esfuerzo, compromiso y dedicación. Su presencia en un evento de esta magnitud ratifica que el trabajo constante dentro y fuera de la cancha siempre encuentra su recompensa. Vestir la camiseta celeste y blanca será, sin dudas, un momento inolvidable en su joven trayectoria.

El torneo en Asunción será exigente: en apenas dos jornadas, el equipo argentino afrontará una serie de partidos en formato reducido frente a selecciones que representan distintos estilos y culturas del rugby regional. El certamen, organizado por Panam Sports, no solo apunta a la competencia en sí, sino que busca convertirse en una plataforma clave para el desarrollo de los deportistas jóvenes que sueñan con llegar a los Juegos Panamericanos de mayores o incluso al escenario de una Copa del Mundo.

Además del desafío deportivo, la experiencia en Paraguay tendrá un valor humano incalculable para Lescano. Compartir entrenamientos, partidos y vivencias diarias en la Villa Panamericana junto a compañeros y rivales de todo el continente será una instancia de aprendizaje tan enriquecedora como inolvidable.

En los próximos días se dará a conocer el fixture completo y los rivales del seleccionado nacional. Mientras tanto, Bautista continúa su preparación con intensidad, enfocado en llegar en óptimas condiciones a una competencia que marcará un nuevo capítulo en su carrera y en la historia del rugby entrerriano.