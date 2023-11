El minivóley finalizó el año de la mejor manera posible.

Una de sus grandes ventajas es que los niños aprenden y de manera divertida, ya que les permite expresarse libremente. A su vez, puedan adquirir técnicas y tácticas del vóleibol a temprana edad, ya que los deportistas jóvenes aprenden las destrezas motoras y habilidades de juego más fácilmente que los adultos.

UNO tuvo la oportunidad de dialogar con el presidente de la Asociación Paranaense de Vóleibol sobre este evento tan especial para los más chicos.

“Cuando nos planteamos este año en la APV, nos dimos cuenta de que iba a ser muy difícil desde lo económico, como efectivamente lo fue. Además, por una cuestión de los espacios, dejar de contar con el Berduc, que era un espacio del vóley en Paraná y no tener ninguna otra opción para hacerlo, hizo que tengamos que salir a buscar una alternativa. Entonces, los encuentros de minivóley se fueron dividiendo en sedes. Pero cuando vemos la evolución desde el año pasado a cómo ha crecido el vóley hoy a fin de año, no podemos dejar de ser positivos. No solamente aumentaron la cantidad de agrupaciones, sino que además el número de niños y niñas se ha incrementado muchísimo en este año”, comenzó Claudio Gervasoni.

A su vez, se refirió a las enseñanzas que dejan este tipo de eventos: “Aquellos que estamos dentro del vóley sabemos que un jugador que participa de los eventos del minivóley, es muy distinto a aquel que empieza con el juego de más grande. Esa picardía, serenidad y amor por el deporte nace en el minivóley, y así grandes jugadores lo han expresado. Creo que no solamente se logra inculcar ese amor al vóley, sino la responsabilidad, compartir con un equipo y darse cuenta de lo grande que es el deporte”.

A modo de sorpresa, los participantes recibieron un recordatorio: “Hubo una pequeña sorpresa para los participantes, que fue la entrega de un recordatorio del evento. Ellos siempre lo están esperando”.

Por otra parte, Gervasoni hizo un balance tras este cierre de año para el minivóley: “El cierre del año es positivo, porque las expectativas no eran muy buenas. Era un año para estabilizarse y mantenerse, sin embargo, ha sido de crecimiento. Las agrupaciones, clubes y escuelas han creído en APV. Entonces, se han incrementado de una manera muy grande todas las categorías. Se ha aumentado el caudal de juegos, partidos y cantidad de equipos. Así que en ese sentido, el cierre es positivo. Pero seguimos con el saldo de no contar con un espacio propio”.

“Las selecciones entrerrianas tuvieron una destacada participación en las competencias nacionales. La mayoría de los seleccionados son de APV y eso te da la pauta de que la calidad del vóley en Entre Ríos es muy buena. Por supuesto, los objetivos siempre son llegar a más. Pero eso no significa que no valoremos este muy buen año desde lo deportivo”, agregó.

Finalmente, destacó los objetivos a lograr en el próximo año: “Tenemos varios. El primero de ellos es lograr un espacio propio donde podamos desarrollar a largo plazo un lugar propio al vóley de Paraná. El otro objetivo que tenemos es el de seguir aumentando la cantidad de escuelas, asociaciones, y clubes, que se están sumando. Así que tenemos una muy buena perspectiva para 2024. Seguir con esta campaña en redes, donde podemos tratar de llegar a todo el público para que conozcan, creo que estamos haciendo un buen trabajo en ese sentido y también, el objetivo fundamental es digitalizar e informatizar todo lo que es el proceso de lo deportivo”.