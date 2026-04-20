Argentina se consagró en el Campeonato Panamericano

Los seleccionados nacionales femenino y masculino se coronaron en el Campeonato Panamericano que se disputó en Chile.

Las selecciones argentinas junior de hockey sobre césped, tanto femenina como masculina, jugaron las respectivas definiciones del Campeonato Panamericano en Chile. Los dos encuentros definitorios se disputaron en el Centro Deportivo de Hockey sobre Césped en el Estadio Nacional de Santiago.

Las victorias obtenidas en este torneo aseguraron la participación de ambos seleccionados en el Mundial de la categoría que se disputará el próximo año.

Las Leoncitas, con la paranaense Máxima Duportal en el plantel, afrontó la definición ante los Estados Unidos. En la fase de grupos, se impusieron por 5-0, pero el resultado en el duelo final fue diferente: hubo victoria para las dirigidas por Lucas Vila, aunque por 3-1.

En el desarrollo del juego fue Chiara Ambrosini la que adelantó al equipo argentino, pero rápidamente igualó Reese D’Ariano, ambas en el final del primer cuarto. Ya en el tramo final, dos tantos más de Ambrosini sentenciaron el resultado con el que Argentina terminó el torneo invicta.

La paranaense Duportal cerró el torneo con dos tantos en un equipo que anotó un total de 42 goles y recibió apenas tres.

Los resultados de Las Leoncitas

Fase de grupos:

11-0 vs. México.

8-1 vs. Canadá.

2-1 vs. Uruguay.

5-0 vs. Estados Unidos.

3-0 vs. Chile.

Semifinales:

7-0 vs. Chile.

Final:

3-1 vs. Estados Unidos.

Los Leoncitos también festejaron en Chile

En la definición del campeonato no hubo equivalencias. Con el antecedente de la fase de grupos con goleada 5-1 sobre Canadá, el partido que definió el torneo no encontró diferencias: fue victoria por 4-0 para la Argentina.

Los goles del triunfo los anotaron Nicolás Rodríguez y Mateo Serrano, ambos por duplicado. Los tres primeros tantos llegaron en el final del segundo cuarto y el último llegó a cuatro minutos del final.

Los resultados de la Argentina en su camino al campeonato fueron:

-Fase de grupos:

19-0 vs. Venezuela.

16-0 vs. México.

14-0 vs. Brasil.

4-1 vs. Chile.

5-1 vs. Canadá.

8-0 vs. Estados Unidos.

-Semifinal:

5-1 vs. Chile.

-Final:

4-0 vs. Canadá.