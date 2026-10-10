El golf se unió por una causa solidaria en el torneo de la Fundación Crisálida

El sexto Torneo de golf Fundación Crisálida se disputó este sábado en los links de El Brete del Club Atlético Estudiantes de Paraná.

El golf y la solidaridad volvieron a encontrarse en Paraná con la realización del sexto Torneo Fundación Crisálida, una propuesta que se desarrolló este sábado en los links de El Brete, el espacio del Club Atlético Estudiantes (CAE), y que convocó a jugadores y jugadoras en una jornada que tuvo al deporte como punto de encuentro para colaborar con una causa social.

La actividad comenzó a las 11 y se extendió durante buena parte de la tarde, con las distintas categorías en competencia y la posterior entrega de premios a los mejores clasificados. Además de la disputa deportiva, el encuentro tuvo un importante componente benéfico, con el objetivo de acompañar el trabajo que lleva adelante la Fundación Crisálida.

La entidad desarrolla una labor vinculada a la oncología y los cuidados paliativos pediátricos, con especial atención a niños, niñas y adolescentes que atraviesan enfermedades complejas, así como a sus familias. En ese contexto, el torneo representó una oportunidad para reunir a la comunidad del golf alrededor de una iniciativa que busca sumar apoyo y visibilidad para una tarea de profundo valor humano.

Una jornada con golf y solidaridad

El certamen contó con categorías para damas y caballeros, con diferentes divisiones según el hándicap de los participantes. La propuesta permitió que golfistas de distintos niveles compartieran la cancha y compitieran por los primeros puestos, en un ambiente que combinó la exigencia deportiva con el espíritu solidario que caracteriza a este encuentro.

En la rama femenina se disputaron las categorías Scratch, para la clasificación por golpes totales, y las divisiones por hándicap de hasta 25 y de 26 a 59. En cada una de las categorías con hándicap se reconoció a las dos mejores jugadoras.

Entre los caballeros, la competencia se organizó en Scratch y en cinco categorías por hándicap: hasta 9, de 10 a 16, de 17 a 24, de 25 a 36 y de 37 a 58. También se premió a los dos primeros de cada división.

La programación incluyó, además, reconocimientos especiales al Mejor Approach, tanto en damas como en caballeros, una distinción que premia la precisión y la capacidad para dejar la pelota cerca del hoyo en un golpe de aproximación.

Los resultados en Damas

En la categoría femenina de 26 a 59 de hándicap, la ganadora fue Angélica Sinner, quien finalizó con 70 golpes netos. El segundo lugar quedó en manos de Evangelina Ricciardi de Rapinese, con 72.

En Damas hasta 25, Nancy Mutio se quedó con el primer puesto, con 77 golpes netos, mientras que María del Pilar Spoturno ocupó la segunda posición, también con 77. La definición entre ambas se resolvió de acuerdo con el criterio de desempate aplicado por la organización.

Por su parte, Anna Victoria Herrlein se adjudicó la clasificación Scratch femenina, con una tarjeta de 83 golpes gross, resultado que la ubicó como la mejor de la categoría por golpes totales.

El reconocimiento al Mejor Approach en damas fue para Matilde Rosa Niño, quien se destacó por la precisión de su golpe de aproximación.

Los caballeros, con cinco categorías

La competencia masculina presentó una amplia participación y tuvo definiciones en las cinco divisiones por hándicap, además de la clasificación Scratch.

En Caballeros hasta 9, Nicolás Alfredo Evans se quedó con el primer puesto al registrar 71 golpes netos, seguido por Javier Abib, con 73. Evans completó una destacada jornada al quedarse también con la clasificación Scratch masculina, en la que registró 68 golpes gross.

En la categoría de 10 a 16, Fernando Lenardon obtuvo el primer lugar con 72 golpes netos. Gustavo Gabriel Giraudo finalizó segundo, con 73.

La división de 17 a 24 tuvo como ganador a Juan Andrés Zavalla, quien cerró su recorrido con 75 golpes netos. César Haller terminó en la segunda posición, con 76.

Entre los jugadores de 25 a 36 de hándicap, Hugo Rodolfo Jensen se impuso con una tarjeta de 71 golpes netos. Mario Fernando Giachello lo escoltó con 78.

Finalmente, en Caballeros de 37 a 58, Leonardo Francisco Lorenzon se quedó con el primer puesto al registrar 81 golpes netos, mientras que Oscar Minni ocupó el segundo lugar, con 92.

El premio al Mejor Approach masculino también quedó en manos de Nicolás Alfredo Evans, quien coronó así su participación con una doble distinción: la victoria en Scratch y el reconocimiento por la precisión de su aproximación.

La presencia de Fabián Gómez

Uno de los atractivos de la jornada fue la participación del golfista profesional Fabián Gómez, quien se sumó al encuentro desarrollado en los links del CAE.

El deportista cuenta con una trayectoria en el golf profesional y participó en numerosos torneos internacionales, por lo que su presencia aportó un valor especial a la convocatoria solidaria.

La participación de jugadores con experiencia en el ámbito profesional también contribuyó a generar un espacio de intercambio con los aficionados y a reforzar el carácter deportivo y social de la propuesta.

Un cierre con encuentro y camaradería

Una vez finalizada la actividad en la cancha, la jornada continuó con un encuentro social que reunió a los participantes alrededor de una propuesta gastronómica y distintas actividades solidarias.

Uno de los momentos destacados fue la preparación de una vaquillona con cuero, asada a la vista de los presentes, que acompañó el cierre del torneo y generó un espacio de camaradería entre jugadores, organizadores e invitados.

La entrega de premios, los sorteos y los remates formaron parte de las actividades previstas para la tarde, prolongando el encuentro más allá de la competencia deportiva. De esta manera, el torneo permitió compartir una jornada de golf y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre quienes acompañan la iniciativa de la Fundación Crisálida.

La combinación de deporte, gastronomía y actividades solidarias volvió a poner en primer plano el compromiso de una comunidad que encuentra en este tipo de encuentros una manera de colaborar con instituciones que cumplen una función social fundamental.

El deporte como herramienta solidaria

El sexto Torneo Fundación Crisálida dejó como saldo una nueva convocatoria en los links de El Brete, con resultados deportivos en las distintas categorías y una jornada atravesada por el objetivo de respaldar la tarea de la entidad.

Más allá de los ganadores y las tarjetas que definieron las posiciones, el encuentro tuvo como principal finalidad acompañar a una fundación que trabaja en un ámbito especialmente sensible, como la atención oncológica y los cuidados paliativos de niños y adolescentes.

Así, el golf volvió a demostrar su capacidad para trascender la competencia y convertirse en un espacio de participación comunitaria. En Paraná, la cita en el Club Estudiantes reunió a deportistas y colaboradores detrás de un mismo propósito: disfrutar de una jornada deportiva y contribuir a una causa que necesita del compromiso colectivo.

Todos los ganadores del sexto Torneo Fundación Crisálida

Damas

Scratch: Anna Victoria Herrlein, 83 golpes gross.

Hándicap de 26 a 59: 1.ª Angélica Sinner (70 netos); 2.ª Evangelina Ricciardi de Rapinese (72).

Hándicap hasta 25: 1.ª Nancy Mutio (77 netos); 2.ª María del Pilar Spoturno (77).

Mejor Approach: Matilde Rosa Niño.

Caballeros