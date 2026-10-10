Uno Entre Rios | Ovación | Golf

El golf se unió por una causa solidaria en el torneo de la Fundación Crisálida

El sexto Torneo de golf Fundación Crisálida se disputó este sábado en los links de El Brete del Club Atlético Estudiantes de Paraná.

10 de octubre 2026 · 18:52hs
El golf tuvo un nuevo torneo en Paraná.

Sebastián Benítez / UNO

El golf tuvo un nuevo torneo en Paraná.
El golf se unió por una causa solidaria en el torneo de la Fundación Crisálida

El golf y la solidaridad volvieron a encontrarse en Paraná con la realización del sexto Torneo Fundación Crisálida, una propuesta que se desarrolló este sábado en los links de El Brete, el espacio del Club Atlético Estudiantes (CAE), y que convocó a jugadores y jugadoras en una jornada que tuvo al deporte como punto de encuentro para colaborar con una causa social.

La actividad comenzó a las 11 y se extendió durante buena parte de la tarde, con las distintas categorías en competencia y la posterior entrega de premios a los mejores clasificados. Además de la disputa deportiva, el encuentro tuvo un importante componente benéfico, con el objetivo de acompañar el trabajo que lleva adelante la Fundación Crisálida.

La entidad desarrolla una labor vinculada a la oncología y los cuidados paliativos pediátricos, con especial atención a niños, niñas y adolescentes que atraviesan enfermedades complejas, así como a sus familias. En ese contexto, el torneo representó una oportunidad para reunir a la comunidad del golf alrededor de una iniciativa que busca sumar apoyo y visibilidad para una tarea de profundo valor humano.

Una jornada con golf y solidaridad

El certamen contó con categorías para damas y caballeros, con diferentes divisiones según el hándicap de los participantes. La propuesta permitió que golfistas de distintos niveles compartieran la cancha y compitieran por los primeros puestos, en un ambiente que combinó la exigencia deportiva con el espíritu solidario que caracteriza a este encuentro.

En la rama femenina se disputaron las categorías Scratch, para la clasificación por golpes totales, y las divisiones por hándicap de hasta 25 y de 26 a 59. En cada una de las categorías con hándicap se reconoció a las dos mejores jugadoras.

Entre los caballeros, la competencia se organizó en Scratch y en cinco categorías por hándicap: hasta 9, de 10 a 16, de 17 a 24, de 25 a 36 y de 37 a 58. También se premió a los dos primeros de cada división.

La programación incluyó, además, reconocimientos especiales al Mejor Approach, tanto en damas como en caballeros, una distinción que premia la precisión y la capacidad para dejar la pelota cerca del hoyo en un golpe de aproximación.

Los resultados en Damas

En la categoría femenina de 26 a 59 de hándicap, la ganadora fue Angélica Sinner, quien finalizó con 70 golpes netos. El segundo lugar quedó en manos de Evangelina Ricciardi de Rapinese, con 72.

En Damas hasta 25, Nancy Mutio se quedó con el primer puesto, con 77 golpes netos, mientras que María del Pilar Spoturno ocupó la segunda posición, también con 77. La definición entre ambas se resolvió de acuerdo con el criterio de desempate aplicado por la organización.

Por su parte, Anna Victoria Herrlein se adjudicó la clasificación Scratch femenina, con una tarjeta de 83 golpes gross, resultado que la ubicó como la mejor de la categoría por golpes totales.

El reconocimiento al Mejor Approach en damas fue para Matilde Rosa Niño, quien se destacó por la precisión de su golpe de aproximación.

Los caballeros, con cinco categorías

La competencia masculina presentó una amplia participación y tuvo definiciones en las cinco divisiones por hándicap, además de la clasificación Scratch.

En Caballeros hasta 9, Nicolás Alfredo Evans se quedó con el primer puesto al registrar 71 golpes netos, seguido por Javier Abib, con 73. Evans completó una destacada jornada al quedarse también con la clasificación Scratch masculina, en la que registró 68 golpes gross.

En la categoría de 10 a 16, Fernando Lenardon obtuvo el primer lugar con 72 golpes netos. Gustavo Gabriel Giraudo finalizó segundo, con 73.

La división de 17 a 24 tuvo como ganador a Juan Andrés Zavalla, quien cerró su recorrido con 75 golpes netos. César Haller terminó en la segunda posición, con 76.

Entre los jugadores de 25 a 36 de hándicap, Hugo Rodolfo Jensen se impuso con una tarjeta de 71 golpes netos. Mario Fernando Giachello lo escoltó con 78.

Finalmente, en Caballeros de 37 a 58, Leonardo Francisco Lorenzon se quedó con el primer puesto al registrar 81 golpes netos, mientras que Oscar Minni ocupó el segundo lugar, con 92.

El premio al Mejor Approach masculino también quedó en manos de Nicolás Alfredo Evans, quien coronó así su participación con una doble distinción: la victoria en Scratch y el reconocimiento por la precisión de su aproximación.

La presencia de Fabián Gómez

Uno de los atractivos de la jornada fue la participación del golfista profesional Fabián Gómez, quien se sumó al encuentro desarrollado en los links del CAE.

El deportista cuenta con una trayectoria en el golf profesional y participó en numerosos torneos internacionales, por lo que su presencia aportó un valor especial a la convocatoria solidaria.

La participación de jugadores con experiencia en el ámbito profesional también contribuyó a generar un espacio de intercambio con los aficionados y a reforzar el carácter deportivo y social de la propuesta.

Un cierre con encuentro y camaradería

Una vez finalizada la actividad en la cancha, la jornada continuó con un encuentro social que reunió a los participantes alrededor de una propuesta gastronómica y distintas actividades solidarias.

Uno de los momentos destacados fue la preparación de una vaquillona con cuero, asada a la vista de los presentes, que acompañó el cierre del torneo y generó un espacio de camaradería entre jugadores, organizadores e invitados.

La entrega de premios, los sorteos y los remates formaron parte de las actividades previstas para la tarde, prolongando el encuentro más allá de la competencia deportiva. De esta manera, el torneo permitió compartir una jornada de golf y, al mismo tiempo, fortalecer los vínculos entre quienes acompañan la iniciativa de la Fundación Crisálida.

La combinación de deporte, gastronomía y actividades solidarias volvió a poner en primer plano el compromiso de una comunidad que encuentra en este tipo de encuentros una manera de colaborar con instituciones que cumplen una función social fundamental.

El deporte como herramienta solidaria

El sexto Torneo Fundación Crisálida dejó como saldo una nueva convocatoria en los links de El Brete, con resultados deportivos en las distintas categorías y una jornada atravesada por el objetivo de respaldar la tarea de la entidad.

Más allá de los ganadores y las tarjetas que definieron las posiciones, el encuentro tuvo como principal finalidad acompañar a una fundación que trabaja en un ámbito especialmente sensible, como la atención oncológica y los cuidados paliativos de niños y adolescentes.

Así, el golf volvió a demostrar su capacidad para trascender la competencia y convertirse en un espacio de participación comunitaria. En Paraná, la cita en el Club Estudiantes reunió a deportistas y colaboradores detrás de un mismo propósito: disfrutar de una jornada deportiva y contribuir a una causa que necesita del compromiso colectivo.

Todos los ganadores del sexto Torneo Fundación Crisálida

Damas

  • Scratch: Anna Victoria Herrlein, 83 golpes gross.

  • Hándicap de 26 a 59: 1.ª Angélica Sinner (70 netos); 2.ª Evangelina Ricciardi de Rapinese (72).

  • Hándicap hasta 25: 1.ª Nancy Mutio (77 netos); 2.ª María del Pilar Spoturno (77).

  • Mejor Approach: Matilde Rosa Niño.

Caballeros

  • Scratch: Nicolás Alfredo Evans, 68 golpes gross.

  • Hándicap hasta 9: 1.º Nicolás Alfredo Evans (71 netos); 2.º Javier Abib (73).

  • Hándicap de 10 a 16: 1.º Fernando Lenardon (72 netos); 2.º Gustavo Gabriel Giraudo (73).

  • Hándicap de 17 a 24: 1.º Juan Andrés Zavalla (75 netos); 2.º César Haller (76).

  • Hándicap de 25 a 36: 1.º Hugo Rodolfo Jensen (71 netos); 2.º Mario Fernando Giachello (78).

  • Hándicap de 37 a 58: 1.º Leonardo Francisco Lorenzon (81 netos); 2.º Oscar Minni (92).

  • Mejor Approach: Nicolás Alfredo Evans.

Golf Fundación Crisálida torneo Estudiantes
Noticias relacionadas
Estudiantes ganó fuera de casa.

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

La velada fue en Peñarol el viernes por la noche.

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Central Córdoba y Estudiantes empataron este sábado.

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

Exequiel Bastidas es el líder del torneo de la Clase 2 y va por la victoria en Mendoza.

Exequiel Bastidas fue escolta en la clasificación en Mendoza

Ver comentarios

Lo último

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Ultimo Momento
El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

El torneo de sóftbol Hagamos Historia está en la etapa de definición

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Estudiantes ganó en Rosario y Rowing festejó ante su gente en el Regional del Litoral

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

Peñarol vivió una nueva noche de boxeo amateur en Paraná

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

En un partidazo, Central Córdoba y Estudiantes de La Plata igualaron en Santiago del Estero

El golf se unió por una causa solidaria en el torneo de la Fundación Crisálida

El golf se unió por una causa solidaria en el torneo de la Fundación Crisálida

Policiales
Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Paraná: abuelo fue internado tras prender una vela por su esposa fallecida

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Investigan tentativa de homicidio en barrio La Yegüita: hay dos detenidos y un joven herido de gravedad

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Santa Elena: joven fue hallado gravemente herido en el basural

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Citaron a indagatoria al intendente de Colón José Luis Walser y a su esposa

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Murió su nuera en un accidente y podría ser condenada por homicidio culposo

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo

Paraná: el Festival Raíces del Este ofrecerá música, danza y gastronomía este domingo

El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta

El río Paraná registró un caudal 37% superior al promedio histórico y Yacyretá emitió una alerta

Gualeguaychú endurece las reglas para los carteles políticos y fija multas de cara a la próxima campaña

Gualeguaychú endurece las reglas para los carteles políticos y fija multas de cara a la próxima campaña

Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

Día de la Salud Mental: la Provincia refuerza guardias porque aumentó la demanda

La UCR de Entre Ríos despide con profundo pesar a Eduardo Solari

La UCR de Entre Ríos despide con profundo pesar a Eduardo Solari

Dejanos tu comentario