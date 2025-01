El futbolista que se despidió, pero regresa a Patronato

Dentro de este escenario algunos de los protagonistas emitieron un mensaje de despedida. Uno de los primeros en decir adiós fue Gonzalo Asís. El marcador de punta recurrió a las redes sociales para dedicarle unas líneas al Pueblo Rojinegro.

El mensaje que emitió en las redes sociales

“Fin de mi año futbolístico. No fue como lo esperaba, pero me quedo tranquilo con que hice todo para salir adelante. Agradecido por la gente que conocí en el club, muy buena gente, me llevo muchos amigos. Les deseo lo mejor para lo que viene al Club Atlético Patronato y ojalá nos volvamos a encontrar”, posteó el bonaerense el 12 de noviembre en su cuenta personal de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gonzalo Asis (@asisgonzalo3)

Varias semanas después de haber redactado estas palabras el futbolista con pasado en Independiente, Temperley y Platense acordó, de palabra, su regreso a Patronato. Si bien restarían detalles para sellar un nuevo vínculo laboral, el defensor recibió el visto bueno del entrenador Gabriel Gómez. En consecuencia, estaría presente mañana en el predio La Capillita cuando el Santo inicie desde las 17 los trabajos de pretemporada con vistas al campeonato de la Primera Nacional.

Cómo le fue a Gonzalo Asís en el Rojinegro

En su primera etapa con la camiseta del elenco paranaense Asís disputó 33 de los 38 encuentros de la fase regular. En este derrotero el lateral anotó el gol con el que Patronato superó 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, y aportó dos asistencias.