Pablo Hofstetter, de la costa entrerriana a la Costa Atlantica

Tras disputar una gran temporada en Gimnasia de Concepción del Uruguay y queda libre en Patronato Pablo Hofstetter se sumó a Alvarado de Mar del Plata.

Bajar un escalón para adquirir el protagonismo que un atleta desea obtener. Esa fue la lectura que realizó Pablo Hofstetter a inicios de 2025. Relegado en la consideración de Gabriel Gómez, por ese entonces entrenador de Patronato, el mediocampista central aceptó la propuesta de incorporarse al plantel de Gimnasia de Concepción del Uruguay para disputar el Torneo Federal A.

La apuesta fue positiva para el crespense. En el Lobo uruguayense rápidamente se ganó un lugar. Fue uno de los jugadores de mayor regularidad del único representante entrerriano que formó parte de la última temporada del certamen organizado por el Consejo Federal. Además fue uno de los futbolista que estuvo presente en los 27 juegos oficiales que disputó el conjunto de La Histórica.

Pablo Hofstetter El mediocampista central nacido en Crespo, Entre Ríos, el 13 de agosto de 2000, se convirtió en el cuarto refuerzo de Alvarado.

El fin de este ciclo coincidió con el final de su contrato en Patronato. Con el pase en su poder escuchó ofertas. Recibió un llamado desde Mar del Plata para sumarse a Alvarado, equipo que esta temporada buscará recuperar su plaza en la Primera Nacional tras el descenso sufrido a inicios de octubre de 2026.

El mediocampista que nació el 13 de marzo de 2000 rubricó su contrato con el Torito marplatense, equipo al que se incorporará el próximo jueves cuando inicien los trabajos de pretemporada con vistas al inicio de la competencia oficial.

“Estoy muy entusiasmado con este desafío. Creo que me agarra en un buen momento porqué tuve un buen año en Gimnasia. Siento que esta oportunidad me agarra en el momento ideal”, relató Hofstetter, en diálogo con Ovación.

El crespense recordó que, antes de arribar al Lobo uruguayense, tuvo un breve paso por Defensores de Pronunciamiento, donde también adquirió ritmo de competencia y continuidad en el 11 inicial. Su premisa en Alvarado será extender esta tendencia que enriquece su carrera.

“Las dos veces que me tocó salir de Patronato me fue muy bien. Pude jugar todos los partidos de titulares. Al no poder quedarme en Patronato este desafío que se presenta será muy importante. Siento que me va a abarcar mucho”, subrayó.

El final de su ciclo en Patronato, el club que lo formó

Su llegada al Torito se produjo en el momento en el que se desvinculó contractualmente en el Rojinegro de barrio Villa Sarmiento. Cerrar una etapa abre espacio a la nostalgia, pero no queda atrapado en ese sentimiento. Interpreta que es momento de soltar todo lo experimentado en la institución que lo formó como deportista de alta competencia, le permitió firmar su primer contrato profesional y disputar encuentros en la segunda categoría del fútbol argentino.

“Me costó cerrar el ciclo en Patronato porqué me hice un hincha mas. Estoy muy agradecido con el club porqué me permitió ser futbolista profesional y más que nada conocer mucha gente en el ámbito con los que hasta el día de hoy tengo contacto. Viví casi 10 años en Patronato. Me hice un hincha mas Y obviamente que costó mucho cerrar el ciclo. Pero siento que lo mejor para mí en este momento era buscar otro camino. Ahora estoy enfocado en Alvarado”, afirmó.

Siguiendo la misma línea, añadió: “La única forma de quedarme de Patronato era que era un poco más prioridad, Y al no conseguir eso, preferí tomar otro camino. Capaz en algún momento, en un futuro, pueda llegar a volver a encontrarnos. Ahora no pienso en eso. Estoy enfocado en el proceso que comenzaré en Alvarado. Estoy entusiasmado y tengo la cabeza puesta en este proyectó”.

Asistencia perfecta en Gimnasia de Concepción del Uruguay

En Gimnasia Hofstetter tuvo asistencia perfecta. En este derrotero le agregó nuevas facetas a su juego. “En los últimos meses compartí el mediocampo con un cinco que era un poco más posicional entonces me soltaba yo. A su vez sostengo la característica de ser más posicional. A su vez crecí un montón desde lo físico. La llegada a Alvarado me agarra en el mejor momento desde lo futbolistico”, infló el pecho.

En la última temporada el mediocampista crespense compitió por la permanencia. La empresa será diferente en el conjunto de la Costa Atlantica. “Claramente el objetivo será ascender”, señaló. “Alvarado será uno de los clubes más grande de la categoría junto a Olimpo de Bahía Blanca. Será una misión durísima porque es un torneo de juego difícil. Hay muchos casos de equipos que han bajado a esta categoría y les cuesta ascender después. Se está armando un buen plantel con buenos jugadores que se han destacado en otro equipo, en el Federal. Después habrá que armar un buen equipo y lograr hacer un equipo intenso, duro, que se pueda plantar en todas las canchas”, proyectó.

El desafío que asumirá en Alvarado de Mar del Plata

Asumir el protagonismo para buscar obtener uno de los dos premios que ofrece el torneo implica jugar bajo presión. Pablo no teme a esto dado que convivió y logró despejar el fantasma del descenso en la temporada 2024 con Patronato y en el último año con Gimnasia de Concepción del Uruguay.

“Será un lindo desafío porqué el club quiere recuperar su lugar en la Primera Nacional. Todos los partidos serán una exigencia y estaremos obligados a ganar la mayor cantidad de partidos posibles. De hecho seremos uno de los equipos al que todos los rivales querrán superar. Por todo esto será un desafío que entusiasma. Para eso vamos a prepararnos para tratar de estar a la altura de las circunstancias”, cerró.