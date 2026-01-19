Boca cerró la pretemporada con un triunfo caliente ante Olimpia en un amistoso

Luego de haber igualado sin goles ante Millonarios en La Bombonera, Boca volvió a reencontrarse con el gol y derrotó 2-1 a Olimpia en el Estadio Único de San Nicolás en el último amistoso de pretemporada antes del debut en el Torneo Apertura, que será el domingo ante Deportivo Riestra. El Decano paraguayo abrió el marcador con un remate de Hugo Quintana que se desvió en Juan Barinaga, pero luego la suerte estuvo del lado del Xeneize, que lo igualó a través de un remate de Alan Velasco que rebotó en dos defensores y luego lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Tomás Belmonte.

Claudio Úbeda, entrenador del equipo, valoró lo realizado por sus dirigidos, dio detalles de lalesión de Miguel Merentiely habló de la situación de Marino Hinestroza, que sigue sin sumarse al club.

"Todos sabemos que Boca siempre tiene que ganar, por más que sea un partido amistoso, siempre hay que intentar ganar", aseguró el Sifón en conferencia de prensa. "Dentro de esa victoria, intentar involucrarnos en lo que teníamos que hacer, que sume minutos la gran mayoría del plantel. Nos sirvió para usar muchos más jugadores", agregó.

"Al modificar la estructura de la formación, con tres volantes, siempre intentamos que el opuesto tenga la oportunidad de llegar, romper y ocupar espacios dentro del área", expresó luego. "Es necesario, al no jugar con otro delantero centro, como lo hicimos el semestre pasado, necesitás presencia en el área. Es importante que los volantes entiendan que tienen que llegar", completó.