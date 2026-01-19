Uno Entre Rios | Economia | FMI

FMI ratifica perspectivas positivas sobre Argentina

El FMI ratificó sus perspectivas positivas sobre Argentina. Consideró que la economía crecerá 4% en los próximos dos años

19 de enero 2026 · 12:06hs
Kristalina Georgieva.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4% en 2026 y 2027. El organismo ya había elogiado la performance del país en 2025 y el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

De acuerdo a un informe del FMI, se sugiere que estas cifras representan una consolidación de la actividad y posicionan al país con una expansión superior al promedio mundial, el cual se estima en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027.

CEPA difundió su análisis de la dinámica laboral y de empleadores en Entre Ríos. Se perdieron 9.448 puestos de trabajo registrados en unidades productivas 

educacion financiera: una deuda pendiente que impacta en los hogares

Kristalina Georgieva Luis Caputo FMI reservas

Argentina superará ampliamente la media de América Latina y el Caribe, que proyecta un avance del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027.

En la comparación directa con las potencias del bloque, el dinamismo local sobresale: mientras Brasil desaceleraría su ritmo al 1,6% en 2026 (con un repunte al 2,3% en 2027) y México mantendría tasas moderadas de 1,5% y 2,1% respectivamente,

Siempre según el trabajo del FMI, a nivel global, el país se destaca en el tablero de las 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial.

De acuerdo al "Panorama Económico Mundial" (WEO) el país se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado, siendo superada únicamente por mercados emergentes de alto dinamismo como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita.

FMI Argentina Economía
Dolor en la comunidad del Triatlón Internacional de La Paz por el fallecimiento de Ignacio Vivas

Julieta Ortega y Román Riquelme: la actriz desmintió romance

Familiares y amigos de Facundo Bracamonte volvieron a exigir justicia frente a Tribunales

