Investigan si picaduras de abejas causaron una muerte en el departamento Uruguay

Un hombre fue hallado muerto en una zona rural de Las Talitas. Se presume que fue atacado por abejas.

19 de enero 2026 · 09:56hs
Un hombre fue encontrado sin vida durante la noche del domingo en una zona rural del paraje Las Talitas, en el departamento Uruguay. El hecho es objeto de investigación y, entre las hipótesis preliminares, se evalúa que el fallecimiento podría haber sido provocado por picaduras de abejas. El fallecido fue identificado como Leonardo Singereiski, de 60 años.

De acuerdo con los primeros datos recabados, vecinos de la zona habrían escuchado gritos antes de que el cuerpo fuera hallado en un pajonal, dentro de un monte cercano al lugar.

Tras el descubrimiento, personal policial montó un operativo para resguardar la escena y dio intervención a la Justicia. En tanto, las autoridades aguardaban los resultados de las pericias correspondientes y de la autopsia, que permitirán establecer con exactitud las causas de la muerte.

LEER MÁS: Paraná: preocupa la proliferación y ataque de avispas

Otro hecho bajo investigación

Durante la misma jornada se produjo otro fallecimiento en la ciudad. Alrededor de las 19, efectivos policiales se hicieron presentes en una vivienda ubicada en la zona del Multieventos, sobre calle Scelzi, entre Belgrano y Estrada, donde hallaron el cuerpo sin vida de una joven dentro del domicilio.

Según las primeras informaciones, la mujer habría estado fallecida desde hacía varios días, aunque esta circunstancia continúa siendo materia de investigación. En el lugar se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

Ambos hechos permanecen bajo investigación, a la espera de los informes oficiales de las pericias que permitan determinar con precisión las causas de los fallecimientos.

