Dolor en la comunidad del Triatlón Internacional de La Paz por el fallecimiento de Ignacio Vivas

El niño, de 13 años, cumplió el sueño de participar el sábado del Triatlón Internacional de La Paz para concientizar sobre la enfermedad de Duchenne

19 de enero 2026 · 12:36hs
La comunidad del Triatlón Internacional de La Paz atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Ignacio Nacho Vivas, un joven que se convirtió en símbolo de lucha, valentía y amor por la vida. Su historia trascendió el ámbito deportivo y logró conmover a toda una comunidad, dejando un mensaje de superación que perdurará en el tiempo.

A través de su testimonio y de cada paso dado junto a su familia, Nacho ayudó a visibilizar la enfermedad de Duchenne, generando conciencia, empatía y compromiso social. Su ejemplo permitió que muchas personas conocieran una realidad poco difundida, fortaleciendo la solidaridad y el acompañamiento colectivo.

Este sábado, en un momento que quedará grabado en la memoria de todos, Nacho pudo cumplir uno de sus grandes sueños: participar del Triatlón Internacional de La Paz. Rodeado de aplausos, gestos de afecto y una profunda emoción, recorrió el circuito acompañado por el aliento del público, que celebró su presencia como una verdadera victoria de la vida sobre la adversidad.

Ignacio Vivas

La imagen de Nacho sonriendo, emocionado y abrazado por el cariño de la gente se transformó en un símbolo de superación y esperanza. Fue, sin dudas, uno de los momentos más conmovedores de la jornada y uno de los más significativos en la historia reciente del evento.

Desde la organización del Triatlón Internacional de La Paz y toda la comunidad deportiva, se expresaron las más sinceras condolencias a sus padres, familiares y seres queridos, acompañándolos en este momento de inmenso dolor. El legado de Nacho Vivas seguirá vivo en cada edición del Tria La Paz, en cada aplauso y en cada historia de lucha que inspire a no rendirse jamás.

Que es la enfermedad de Duchenne

La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es una enfermedad genética rara y progresiva que causa debilidad muscular severa, afectando principalmente a niños varones, debido a la falta de una proteína crucial llamada distrofina, lo que lleva a una degeneración muscular rápida, pérdida de movilidad (a menudo requiriendo silla de ruedas en la adolescencia) y problemas cardíacos y respiratorios, sin cura actual pero manejable con tratamientos para mejorar la calidad de vida y prolongar la vida

