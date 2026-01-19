El entrerriano Ulises Daporta brilló en Jesús María y fue subcampeón

Uno Entre Rios | La Provincia | Jesús María

El jinete entrerriano Ulises Daporta fue subcampeón en Crina Limpia en Jesús María. El ganador de la categoría fue el uruguayo Agustín Miraballes.

19 de enero 2026 · 08:08hs
Un jinete entrerriano tuvo una actuación sobresaliente en el Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada, desarrollado en el marco del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Se trató de Ulises Daporta, oriundo de Feliciano, quien se consagró subcampeón en la exigente categoría Crina Limpia, tras una definición ajustada frente a competidores internacionales.

La competencia reunió a destacados representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y volvió a posicionar al tradicional festival como una de las máximas citas de la jineteada a nivel continental. En Crina Limpia, Daporta mantuvo una performance constante a lo largo de las jornadas y finalizó segundo, a apenas dos puntos del ganador, el debutante uruguayo Agustín Miraballes Oyambure, quien logró cortar una prolongada racha de campeones brasileños en la categoría más compleja del certamen, publicó La Voz de Córdoba.

En la modalidad Bastos con encimera, el sanjuanino Benjamín Costa, también debutante, sorprendió al obtener una destacada monta de 8.66 puntos que le permitió consagrarse campeón. En esa misma categoría, el experimentado jinete paraguayo Ramón Córdoba, múltiple campeón del festival, protagonizó una de las montas más espectaculares de la noche, aunque no logró superar el puntaje de Costa y finalizó en el segundo lugar, recibiendo una ovación del público.

Por su parte, en Gurupa Sureña, la definición tuvo un alto nivel técnico. El debutante uruguayo Carlos Benia Miranda sostuvo el liderazgo durante gran parte de la competencia, pero el pampeano Alfredo Ramos hizo valer su experiencia en la instancia decisiva. Con una sobresaliente monta de 9.66 puntos, Ramos se consagró tetracampeón de la categoría (2017, 2020, 2025 y 2026) y logró, por primera vez, coronarse en dos ediciones consecutivas.

En cuanto a las delegaciones, Brasil se quedó con el título general del campeonato, mientras que Uruguay y Paraguay sorprendieron al ubicarse entre los cinco mejores equipos, junto a los combinados de Jesús María y Mendoza. La actuación de Ulises Daporta volvió a poner en valor el nivel de los jinetes entrerrianos en una de las competencias más tradicionales y exigentes del calendario nacional.

LEER MÁS: Javier Schmidt se llevó dos premios en la 48° Fiesta Provincial de la Chamarrita en Santa Elena

Los ganadores por categoría

Bastos con Encimera

1. Benjamín Costa (San Juan): 67.99

2. Ramón Córdoba (Paraguay): 66.31

3. Emiliano Molina (Neuquén): 65.32

4. Jonatan Ojeda (Mendoza): 65.29

5. Juan Cruz Córdoba (Santa Fe): 63.31

Gurupa Sureña

1. Alfredo Ernesto Ramos (Jesús María): 74.31

2. Carlos Benia Miranda (Uruguay): 70.65

3. Joaquín Zabala (La Rioja): 64.00

4. Giovane De Mello (Brasil): 62.31

5. Rafael Prátula (Mendoza): 59.64

Crina Limpia

1. Agustín Miraballes (Uruguay): 63.65

2. Ulises Daporta (Entre Ríos): 61.65

3. Alex Pereira Da Silva (Brasil): 59.31

4. Facundo Agüero (La Rioja): 46.99

5. Franco González (Salta): 45.98

Delegaciones

1. Brasil: 171.94

2. Jesús María: 164.27

3. Uruguay: 157.96

4. Mendoza: 149.93

5. Paraguay: 149.26

