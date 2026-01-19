Regional Amateur: Juventud Unida sacó ventaja en Gualeguaychú

Derrotó 1 a 0 a Sanjustino en el encuentro de ida de una de las semifinales de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur.

Juventud Unida de Gualeguaychú derrotó 1 a 0 como local a Sanjustino en el encuentro de ida de una de las serie correspondiente a las semifinales del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. El único gol del partido lo anotó Marcelo Olivera a los 37 minutos del segundo tiempo.

Con posesión de pelota y un mejor andar en la mitad de la cancha, el elenco del sur entrerriano fue más ante un rival que midió tiempos y busco siempre responder con contragolpes. A los 15 minutos del primer tiempo, Olivera generó la situación más clara del primer tiempo, cuando conectó un centro de cabeza en el área que pasó muy cerca del palo izquierdo.

Sobre los 24' Santiago Benítez sacó un disparo seco desde fuera del área que el arquero visitante pudo neutralizar rechazando con los puños, y a los 41’ López capitalizó un rebote en el área con un remate que se fue muy cerca del travesaño.

Sanjustino tuvo su chance a los 34’, cuando un cabezazo de Francisco Yppoliti se estrelló en el palo izquierdo de Horst, y el rebote no pudo ser aprovechado por Marcelo González.

Las cosas no cambiaron en la parte final, porque Juventud siguió insistiendo con dificultades para resolver en el área, y Sanjustino a medida que el tiempo pasaba se aferraba al empate. Pero sobre los 37’, Marcelo Olivera, de tiro libre, colgó la pelota en un ángulo para marcar la diferencia y sentenciar el encuentro.

Otras incidencias del juego fueron una roja por doble amonestación para Maximiliano Truchet, mientras que los jugadores Lorenzo González y Lautaro Oggier, de Sanjustino, se llevaron el cartón amarillo. En el local, la amonestación recayó en Marcelo Olivera a los 11 minutos del complemento.

Juventud accedió a esta instancia luego de eliminar a Lanús y a DEPRO en dos series polémicas, en las que debió intervenir el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal para resolver distintas situaciones reglamentarias.

La otra llave de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

Ben Hur de Rafaela se impuso por 2 a 1 a Puerto San Martín Fútbol, con dos tantos de Juan Ignacio Bono Merlo a los 38 del primer tiempo y a los 3 minutos del complemento. Julián Trucco abrió el marcador para los locales a los 21 minutos de la etapa inicial.