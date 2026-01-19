Uno Entre Rios | Ovación | TV Pública

La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que la TV Pública transmitirá los juegos que disputará la Scaloneta sin recurrir al dinero de los impuestos.

19 de enero 2026 · 09:53hs
La TV Pública transmitirá los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que la TV Pública y Radio Nacional “transmitirán todos los partidos” de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de Fútbol que se disputará este año en México, Estados Unidos y Canadá.

“La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante la Copa del Mundo 2026”, señaló en un mensaje que difundió en la red social X. Asimismo, añadió: “Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”.

El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio y la Selección argentina, que irá a defender el título de campeón, iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium.

En el segundo encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, mismo escenario donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

En tanto, el partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16 cuando México se enfrentará a Sudáfrica en el icónico estadio Azteca.

