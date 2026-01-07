Uno Entre Rios | Ovación | Milton Casco

El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional y dejó River Plate tras más de diez años. El lateral llega libre para disputar la Copa Sudamericana 2026.

7 de enero 2026
El lateral izquierdo Milton Casco fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético Nacional de Colombia y selló oficialmente su salida de River Plate de cara a la temporada 2026.

El conjunto verdolaga anunció la incorporación del futbolista de 37 años, oriundo de María Grande, Entre Ríos, a través de sus redes sociales oficiales. De esta manera, el defensor pone fin a una extensa y exitosa etapa en el club de Núñez, con el que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2018, entre otros títulos.

Tras más de una década vistiendo la camiseta con la banda roja, Casco quedó en libertad luego de que Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, le comunicara que no sería tenido en cuenta para la próxima campaña. En ese contexto, el marcador de punta zurdo decidió continuar su carrera en el fútbol colombiano.

El entrerriano llega a Atlético Nacional para ocupar el lugar que dejó Camilo Cándido y aportar experiencia y jerarquía al plantel que afrontará la Copa Sudamericana 2026, certamen que también tendrá la participación del conjunto millonario.

Durante su etapa en River Plate, Casco disputó 316 partidos oficiales, convirtió cinco goles y brindó 24 asistencias. Además de la Libertadores mencionada, conquistó otros 11 títulos, entre los que se destacan dos Recopas Sudamericanas.

Si bien despertó el interés de varios clubes del fútbol argentino, como Newell's Old Boys y Gimnasia y Esgrima La Plata (instituciones en las que ya tuvo un paso), el lateral se inclinó por la propuesta del verdolaga para mantenerse en competencia internacional.

Milton Casco Atlético Nacional River Plate
