Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Luego de más de diez años defendiendo la camiseta de River Plate, el entrerriano Milton Casco cambiará de colores y continuará su carrera en uno de los clubes más importantes de Sudamérica. El experimentado lateral izquierdo acordó su llegada a Atlético Nacional de Colombia, en el marco de la reestructuración que el club de Núñez está llevando adelante en su plantel profesional.

La información fue confirmada por el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova, quien detalló que el Chanchi firmará contrato por una temporada y arribará a la institución colombiana en condición de jugador libre, una vez finalizado su período de vacaciones. De esta manera, Casco afrontará la primera experiencia internacional de su extensa trayectoria profesional.

Si bien tanto Gimnasia y Esgrima La Plata como Newell’s Old Boys —clubes en los que tuvo pasos destacados— manifestaron su interés en sumarlo, el futbolista de 37 años optó por continuar su carrera en el exterior, en lo que representa un nuevo desafío deportivo tras más de 16 años desarrollados íntegramente en el fútbol argentino.

El arribo de Casco a Atlético Nacional podría incluso generar un cruce especial, ya que el conjunto colombiano deberá disputar la fase previa de la Copa Sudamericana frente a Millonarios, y no se descarta un eventual enfrentamiento con River en el certamen continental, dependiendo del desarrollo de la competencia.

El paso de Milton Casco por River

El ciclo de Milton Casco en River comenzó el 9 de septiembre de 2015, cuando el club lo incorporó a cambio de 3 millones de dólares por el 85% de su pase, tras una transferencia frustrada al Olympique de Marsella. Desde entonces, se convirtió en una pieza clave de los equipos dirigidos por Marcelo Gallardo, destacándose por su versatilidad, regularidad y compromiso táctico.

A lo largo de su etapa en el “Millonario”, Casco disputó 316 partidos oficiales, convirtió cinco goles, fue expulsado en dos oportunidades y conquistó un total de 13 títulos, transformándose en uno de los futbolistas más emblemáticos del primer ciclo de Gallardo. Su permanencia ininterrumpida en el club lo posiciona, además, como el jugador con mayor continuidad en River durante el siglo XXI.

Formado futbolísticamente en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde debutó como profesional en 2009, Casco alcanzó su consolidación en Newell’s Old Boys a partir de 2012, lo que le permitió dar el salto definitivo a River y construir una carrera marcada por la constancia y el alto nivel competitivo.

Con su llegada a Atlético Nacional, Milton Casco abre una nueva etapa en su carrera, llevando su experiencia y jerarquía a uno de los equipos más prestigiosos del continente, mientras River despide a un referente que dejó una huella profunda en la historia reciente de la institución.