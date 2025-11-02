El entrerriano Carlos Trillo fue segundo y representará a la minoría en River Plate.

Uno Entre Rios | Ovación | Carlos Trillo

El entrerriano Carlos Trillo, del frente River Somos Todos, logró el segundo lugar y representará a la minoría en la nueva Comisión Directiva de River Plate.

2 de noviembre 2025 · 13:58hs
El entrerriano Carlos Trillo, nacido en San José de Feliciano y criado en Paraná, obtuvo un destacado resultado en las elecciones celebradas el sábado en el estadio Monumental, donde los socios del Club Atlético River Plate eligieron a sus nuevas autoridades.

Representando al frente River Somos Todos, Trillo alcanzó el segundo lugar con el 16,22% de los votos (4.191 sufragios), convirtiéndose en la principal referencia opositora y asegurando la representación de la minoría en la próxima Comisión Directiva del club. Lo siguieron Luis Belli con 9,68% (2.502 votos), Daniel Kiper con 8,29% (2.141 votos) y Pablo Lunati con 4,04% (1.045 votos). La votación récord incluyó alrededor del 30% del padrón, compuesto por 87.286 socios, y 26.000 sufragios en total, la mayor participación en la historia del club.

Carlos Trillo habló en conferencia de prensa.

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

El arrecifeño fue dueño del fin de semana en el trazado paranaense, ya que no tuvo rivales.

Agustín Canapino conquistó Paraná y se acerca a su quinta corona

LEER MÁS: Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River Plate tras un histórico triunfo electoral

Segunda fuerza en River Plate: el entrerriano Carlos Trillo llevará la voz de la minoría

El candidato oficialista Stefano Di Carlo resultó electo presidente con el 61,77% de los votos, en una jornada histórica que consolidó la participación más alta en la historia del club.

Médico especialista en Cirugía General y Cirugía Plástica, Trillo cuenta con una reconocida trayectoria dentro de River Plate, donde se desempeñó como Presidente del Departamento Médico entre 2002 y 2009 y como Secretario de Prensa entre 2001 y 2005.

A partir de ese momento decidió crear la Agrupación Honor Riverplatense, logrando concretar el objetivo el 12 de mayo de 2011, consolidando un espacio propio dentro de la vida institucional del club.

Tras conocerse los resultados, Trillo compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo recibido:

"¡4.191 veces gracias!

A todos los socios de River que decidieron darle un voto de confianza a mi propuesta. Que apostaron por un River de y para los socios. Que demostraron que somos muchos los que soñamos con un club más cercano y transparente.

Fuimos la segunda fuerza más votada y me enorgullece, una vez más, encabezar la oposición y representar la voz de todos ustedes en la comisión directiva.

Junto a mis representantes, desde el lugar que ustedes nos han dado, seguiremos trabajando duro por un River más ganador, más justo y más social.

Quiero felicitar también a nuestro nuevo presidente @stefanocdicarlo y a los demás candidatos por una elección en la que River siempre fue prioridad.

Los abrazo bien fuerte,

Carlos Trillo".

Con este resultado, el frente encabezado por Trillo consolida su presencia institucional y formará parte de la conducción del club desde el rol de minoría en el nuevo período de gestión.

