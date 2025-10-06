Uno Entre Rios | Ovación | Gerardo Martino

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

A menos de un año de haber dejado su cargo en Inter Miami, Gerardo Martino tendría acordado asumir en Los Ángeles FC en la próxima temporada.

6 de octubre 2025 · 18:02hs
Gerardo Martino tendrá su tercera experiencia en el fútbol estadounidense.

Gerardo Martino tendrá su tercera experiencia en el fútbol estadounidense.

Tras dejar su huella en las selecciones de Paraguay y Argentina; y haber consolidado una notable carrera al frente de grandes equipos como el Barcelona, Newell’s y el Inter Miami, Gerardo Martino volverá al ruedo. El futuro del estratega estará en Estados Unidos, ya que alcanzó un principio de acuerdo para asumir en Los Ángeles FC para la próxima temporada.

La inminente llegada del Tata a la franquicia de California se producirá menos de un año después de su salida del Inter Miami, club en el que dejó su cargo por motivos personales.

Patronato no está jugando bien, pero intentará superar a uno de los equipos candidatos.

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

La novela entre San Lorenzo y Marcelo Moretti tendrá otro capítulo.

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

El argentino tomará el relevo de Steve Cherundolo, quien ya había anunciado meses atrás su decisión de finalizar su vínculo al finalizar la presente temporada. De este modo, Martino sumará su tercera experiencia en el certamen del país del norte, dado que sus antecedentes se remontan cuando llevó al Atlanta United al título en 2018 y, posteriormente, conquistó la Leagues Cup del 2023 y el trofeo Supporter’s Shield 2024 con el Inter Miami.

