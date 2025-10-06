Uno Entre Rios | La Provincia | OSER

OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA). Recomiendan bajar la aplicación

6 de octubre 2025 · 15:02hs
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA). Recomiendan bajar la aplicación

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA). Recomiendan bajar la aplicación
La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA). Recomiendan bajar la aplicación

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA). Recomiendan bajar la aplicación

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) puso en funcionamiento el Centro Único de Derivación y Autorizaciones (CUDA), que centraliza la gestión de auditorías y derivaciones, agilizando los tiempos de resolución. Con el nuevo esquema, los afiliados no necesitan realizar colas ni esperar en las oficinas para autorizar una prestación.

La gerenta prestacional, Silvia Schenone, explicó: "Con este nuevo modelo se pretende que las prestaciones sean más accesibles, de una forma digital, desde cualquier lugar; ahora no es necesario la presencialidad del médico auditor en cada sede de la OSER, ya que se carga el pedido y se recibe la prestación autorizada por e-mail".

Nadia Burgos, habló de Javier Milei y de José Luis Espert. La candidata del MST reclamó a Cancillería por la liberación de los argentinos de la Flotilla Sumud 

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná.

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Este nuevo esquema organizacional mejora los procesos administrativos y de auditoría médica, y moderniza el sistema de atención; ya que el CUDA permitirá agilizar las de derivaciones, autorizaciones y auditoría médica, estructurándose en dos áreas específicas: autorizaciones y derivaciones de prestaciones en general, y auditoría prótesis, medicamentos y otras prácticas.

OSER E

Por su parte, el responsable del CUDA, José Vázquez, resaltó: "El Centro Único tiene por objetivo central desarrollar la gestión prestacional de un modo dinámico, eficiente, cercano y ágil entre la OSER, el afiliado y la red de prestadores. Por ejemplo, ahora las autorizaciones se realizan de forma digital desde cualquier lugar de la provincia, ya no es necesario la presencialidad del médico auditor en cada lugar, el afiliado concurre a la sede de la OSER, se carga su solicitud de autorización y nuestro grupo de médicos que trabajan en horario extendido, lo autorizan en menos de 72 horas".

Desde la obra social se sugiere y se recuerda al afiliado que también puede iniciar la solicitud de autorización desde su celular a través de la aplicación MI.OSER. Para descargarla ingresar a OSER

OSER Sistema afiliados aplicación
Noticias relacionadas
Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal.

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Los vecinos de Santa Elena se manifestaron en contra del desguace del banco 

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados.

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Ver comentarios

Lo último

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Ultimo Momento
Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

El duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato será televisado

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Nuevo revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Nuevo revés para Alberto Fernández en la causa por violencia de género

Policiales
Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Ovación
Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Gerardo Martino acordó su regreso a la MLS

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

Marcelo Moretti es nuevamente el presidente de San Lorenzo

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

La provincia
OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

OSER agiliza autorizaciones a través del sistema CUDA

Nadia Burgos: Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Dejanos tu comentario