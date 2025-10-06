Uno Entre Rios | La Provincia | Transporte

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Las nuevas tarifas para el transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná quedaron en $2.451,15 (Recorrido) y $2.173,60 (Directo).

6 de octubre 2025 · 11:24hs
Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná.

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná.

Entraron en vigencia las nuevas tarifas para el servicio de transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná, un trayecto esencial para estudiantes, trabajadores y otros pasajeros que se trasladan a diario entre ambas capitales del Litoral.

El ajuste en los precios impacta especialmente en quienes dependen de este servicio, incrementando su gasto mensual. A pesar del aumento, el transporte interurbano sigue siendo una opción clave para quienes deben desplazarse entre estas dos ciudades del Litoral argentino.

Nadia Burgos, habló de Javier Milei y de José Luis Espert. La candidata del MST reclamó a Cancillería por la liberación de los argentinos de la Flotilla Sumud 

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal.

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

LEER MÁS: Santa Fe: hombre robó un colectivo de ERSA Fluviales y lo chocó contra una casa

Nuevas tarifas para el transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Fluviales (1).jpeg

Nuevas tarifas

  • Servicio Recorrido: $2.451,15

  • Servicio Directo: $2.173,60

Es fundamental que los usuarios frecuentes estén al tanto de esta modificación, ya que podría afectar su presupuesto mensual.

Transporte Paraná Santa Fe
Noticias relacionadas
Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Los vecinos de Santa Elena se manifestaron en contra del desguace del banco 

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados.

Entre Ríos continúa esta semana con el pago de haberes a empleados públicos y jubilados

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires.

Emprendedores de Entre Ríos expusieron sus productos saludables en Buenos Aires

Ver comentarios

Lo último

La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

Ultimo Momento
La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

La primera superluna del año se verá en la noche de este lunes

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Autos eléctricos e híbridos: importarán 50.000 unidades

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

Anmat prohibió la venta de una lavandina y productos para el alisado del cabello

Flotilla Internacional Sumud: Israel liberó a Greta Thunberg

Flotilla Internacional Sumud: Israel liberó a Greta Thunberg

La producción automotriz creció 5,8% en septiembre

La producción automotriz creció 5,8% en septiembre

Policiales
Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida con 300 kilos de cocaína en Entre Ríos

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Buscan a joven desaparecida en Gobernador Mansilla desde el 3 de octubre

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Hallan en Santa Elena el auto buscado por un choque mortal en La Paz: un hombre fue detenido

Ovación
El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

El concordiense Marcos Kremer quedó fuera del equipo ideal del Rugby Championship

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Liga Provincial: Triunfo de Sionista y Olimpia en el cierre de la décima fecha

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Entradas para el TC en Paraná: los precios van desde los $45.000

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

Paraná será sede del torneo de sóftbol en los Juegos Odesur 2026

La provincia
Nadia Burgos: Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Concepción del Uruguay: piden colaboración para reconstruir hogar de jubilado afectado por el temporal

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Santa Elena: desmantelan la sucursal del Banco Nación que estaba lista para funcionar tras 20 años de espera

Dejanos tu comentario