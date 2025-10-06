Aumentaron los pasajes del transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná.

Entraron en vigencia las nuevas tarifas para el servicio de transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná, un trayecto esencial para estudiantes, trabajadores y otros pasajeros que se trasladan a diario entre ambas capitales del Litoral.
Las nuevas tarifas para el transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná quedaron en $2.451,15 (Recorrido) y $2.173,60 (Directo).
6 de octubre 2025 · 11:24hs
El ajuste en los precios impacta especialmente en quienes dependen de este servicio, incrementando su gasto mensual. A pesar del aumento, el transporte interurbano sigue siendo una opción clave para quienes deben desplazarse entre estas dos ciudades del Litoral argentino.
Nuevas tarifas para el transporte interurbano entre Santa Fe y Paraná
Nuevas tarifas
Servicio Recorrido: $2.451,15
Servicio Directo: $2.173,60
Es fundamental que los usuarios frecuentes estén al tanto de esta modificación, ya que podría afectar su presupuesto mensual.