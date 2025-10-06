Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

En un fin de semana agitado por la visita del presidente Javier Milei a Paraná y el escándalo por la renuncia de José Luis Espert a su candidatura tras reconocer su vinculación al narco Fred Machado, Nadia Burgos , candidata a diputada por el MST Nueva Izquierda habló del repudio al Presidente. “Milei es ampliamente repudiado en cada lugar que visita. En Entre Ríos es claro el descontento hacia el presidente. La militarización de la ciudad es una muestra más de que están a la defensiva porque el ajuste, las coimas, las estafas y las vinculaciones con el narcotráfico no son gratuitas frente al pueblo. Para el pueblo tampoco es indiferente el genocidio del estado de Israel hacia el pueblo palestino, es por esto que se vieron muchas expresiones de solidaridad con Palestina y pidiendo la liberación de los cientos de detenidos de la Flotilla Sumud Global, entre ellos nuestra compañera Celeste Fierro, legisladora por el MST. Hace cinco días no sabemos nada de ella ni del resto de argentinos detenidos. Es urgente que la cancillería actúe gestionando su liberación".

Respecto al despliegue policial visto el sábado en la costanera agregó: “Denunciamos el operativo inaudito de las fuerzas de seguridad, hubo participación de la gendarmería, de la policía federal, de la infantería, la policía montada, la policía de la provincia y policías de civil. Porque para reprimir siempre hay plata. Tiraron gases, golpearon a compañeros, cortaron todos los accesos y militarizaron la ciudad."

A su vez, Burgos expresó que "Milei vino a confirmar los negociados que tiene con (Rogelio) Frigerio". En ese sentido señaló: "El gobernador, que ahora no sabe dónde meterse culpa de su alianza con un gobierno acabado, hizo un anuncio público junto a Milei, el acuerdo del dragado del río Paraná. Esto implica que dentro de la licitación de la hidrovía se va a incluir el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú. Otra vez anuncian negocios sobre nuestros bienes comunes, esta vez dicen que van a incluir el dragado de 34 pies en partes del Paraná. Lo que no dicen es que eso significa profundizar el río para que pasen buques cada vez más grandes, destruyendo los ecosistemas, alterar los cauces y arrasar con la biodiversidad. El río Paraná es uno de los reservorios de agua dulce más importantes del planeta, no es una autopista y no queremos un Paraná dragado para los ricos, queremos un Paraná vivo de las poblaciones”.

Nadia Burgos (1)

La candidata a diputada también opinó acerca de la polémica narco que involucra a José Luis Espert, quien renunció a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires tras el avance de las investigaciones que lo vinculan con el empresario Fred Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos. “Lo de Espert es repudiable, pero con su renuncia a la candidatura no alcanza. Hoy, José Luis Espert preside una comisión clave en el Congreso y sigue moviéndose con total impunidad. Nuestra compañera Vilma Ripoll, diputada por el MST en el Frente de Izquierda, presentará un proyecto en Diputados para que lo excluyan de la Cámara", expresó.

Señaló que, de forma urgente, debe ser apartado de toda función pública, y en paralelo, resulta indispensable la creación de una comisión investigadora independiente "que logre desentrañar los lazos entre la política y el narcotrafico, y lo lleve al único lugar que le corresponde: la cárcel".

"Espert se vanaglorió violentando a la izquierda con expresiones como 'zurditos van a correr' o con su perspectiva punitivista de cárcel o bala. Hoy tiene que dar cuenta no solo de sus alianzas criminales, sino también de pertenecer a un gobierno antipueblo, cipayo y hambreador. Y por más que corra o se suba a una motito, él y Milei tiene que saber que a donde vayan los iremos a buscar", concluyó.