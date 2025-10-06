Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

El Jefe de la Departamental Rosario del Tala, comisario Pedro Silva, brindó detalles sobre la desaparición de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que se ausentó de su hogar el viernes 3 en la localidad de Gobernador Mansilla . La desaparición de la joven genera gran preocupación en la comunidad, especialmente tras encontrar su vehículo abandonado en la madrugada del domingo. Hay un hombre mayor detenido que se resistió a un allanamiento en su casa.

El comisario Silva relató que el vehículo de Daiana fue encontrado a las 4 de la mañana del domingo. "Inmediatamente después de la denuncia se comunica al fiscal y se comienza a trabajar. Eso fue el sábado a las 22. El domingo a las 4 de la mañana se encuentra abandonado el vehículo en el cual se había ido. Estaba a unos 2 kilómetros de la ciudad de Mansilla, en un camino vecinal de tierra con la llave puesta" , explicó Silva en diálogo con La Mañana de La Red 88.1.

Bomberos Mansilla

Desde el momento de la denuncia, la policía comenzó a intensificar la investigación. Se desplegó un operativo con perros y personal especializado en la búsqueda de Daiana. Además, se realizó un allanamiento en una residencia vinculada a la investigación. Aunque el comisario no pudo dar detalles exactos sobre la conexión de la persona allanada con el caso, mencionó que se logró incautar teléfonos celulares y una camioneta, pero el residente de la casa se mostró resistente al procedimiento. "El domingo, como a las 22, se realiza un allanamiento en una residencia de una familia. El objetivo era secuestrar unos teléfonos celulares y una camioneta. Esto se logra, no obstante, hubo una resistencia muy importante del residente de la casa, una persona masculina de 50 años con un arma de fuego. Con lo cual, fue detenido por resistencia a la autoridad", relató Silva.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA

PEDRO SILVA

La investigación

En cuanto a los motivos detrás del allanamiento, el comisario fue claro: "No puedo brindar esos datos precisos porque forman parte de la reserva de la investigación. Solo el fiscal sabe de la actividad. El objetivo era secuestrar esos teléfonos para poder seguir trabajando nuestra investigación", indicó Silva.

Una de las particularidades que llamó la atención de los investigadores es que, aunque no es la primera vez que Daiana se ausenta de su hogar, en esta ocasión no hubo contacto posterior con su familia. "En otra ocasión se había retirado pero siempre había tenido contacto por teléfono con la familia, o sea, que se iba pero no quedaba desconectada con la familia", explicó el comisario. Sin embargo, en esta ocasión, Daiana desapareció la noche del viernes y, a tan solo media hora de haberse ido, se desconectó por completo. "Eso lo hace distinto y genera mayor alerta y preocupación", agregó.

El novio de Daiana también fue entrevistado por la policía, pero según el comisario, "declaró que desconoce por qué motivos ella se ausentó. Se fue sola de su casa y tomó el vehículo que posteriormente, más de un día después, aparece abandonado. Eso es lo concreto, objetivo, lo real y comprobable".

A pesar de los avances en la investigación, las autoridades siguen trabajando sin descanso para dar con el paradero de Daiana Magalí Mendieta.