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Enzo Fernández, el gran objetivo de Manchester City para después del Mundial

Según informó The Athletic, el Manchester City irá a la carga por el volante argentino Enzo Fernández después de la Copa del Mundo.

23 de abril 2026 · 17:50hs
Enzo Fernández

Enzo Fernández, el gran objetivo de Manchester City para después del Mundial

En lugar de pensar en ganar la Champions o la Premier League, o incluso en afrontar con la Selección Argentina el Mundial 2026 que está cada vez más cerca, Enzo Fernández tiene la cabeza puesta en quién será su nuevo técnico en Chelsea tras el despido de Liam Rosenior. En Londres se vive un clima tenso e inestable, que empuja al volante cada vez más cerca hacia la puerta de salida.

Su situación no solo es seguida atentamente por los hinchas ingleses, que lo consideran su estandarte futbolístico. También por el mismísimo Pep Guardiola en Manchester City. Hace tiempo que el DT multicampeón le clavó la mirada, incluso desde sus dulces años en River, pero ahora, en medio de la crisis de los Blues, podría concretarse su incorporación.

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Huérfanos por la salida de Bernardo Silva (se despedirá como lo hacen los ídolos una vez concluida la temporada) y preocupados ante un posible regreso de Rodri al fútbol español, los Citizens buscan a un volante con despliegue y buen pie que pueda ser el amo y señor de la mitad de la cancha.

Enzo, además muy cercano al gol, ya dio sobradas muestras de su talento en Inglaterra y parece ser el candidato ideal. Según informó The Athletic, el City irá a la carga por él después de la Copa del Mundo.

Enzo Fernández, el gran objetivo de Manchester City para después del Mundial

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Enzo Fernández, el gran objetivo de Manchester City para después del Mundial

Enzo Fernández, el gran objetivo de Manchester City para después del Mundial

Su representante Javier Pastore comentó días atrás que ya hicieron “las paces” con los dirigentes, luego de que Fernández fuera sancionado dos fechas por hablar de su futuro y hacerle un guiño a Real Madrid. En Chelsea lo ven jugando por muchos años más allí. Su contrato, de hecho, se extiende hasta junio de 2032 y tiene una cláusula de rescisión de 121 millones de euros.

Una cifra exorbitante, pero que no hace temblar la economía del City. Mucho menos a las del Merengue y PSG, otros de los grandes pretendientes que tiene en Europa. Por el momento, no llegó ninguna oferta a las oficinas de Stamford Bridge y Enzo seguirá defendiendo la camiseta de los Blues, que se lo compraron a Benfica después de la última Copa del Mundo en una cifra récord (121 millones de euros) y donde ya acumula 163 partidos, 28 goles y 29 asistencias, además de un Mundial de Clubes y la Europa League.

Enzo Fernández Manchester City Chelsea Mundial
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