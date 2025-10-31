Atlético Echagüe Club se ubica en el puesto 16 del ranking nacional femenino de Rugbyfem Kickoff, consolidando su lugar entre los mejores del país.

Atlético Echagüe Club, referente del rugby femenino, entre los mejores 20 clubes del país.

El sitio especializado Rugbyfem Kickoff elaboró el Ranking Nacional de Clubes Femenino, ante la falta de una clasificación oficial que unifique el rendimiento de los equipos de todo el país.

En esta edición, el Atlético Echagüe Club, de Paraná, Entre Ríos, se posicionó en el puesto 16, con 169 puntos, consolidándose como uno de los principales referentes del rugby femenino entrerriano.

Paraná presente en el Top 20 nacional: Atlético Echagüe Club, entre los mejores

El listado, que reúne a los clubes más destacados de la Argentina, refleja el crecimiento sostenido de la disciplina en distintas regiones, con una fuerte presencia de equipos del interior.

El liderazgo quedó en manos de Cárdenales Rugby Club, de Tucumán, que encabeza la tabla con 1052 puntos, seguido por La Plata Rugby, de la URBA, con 685, y Capri, de Misiones, con 680.

Detrás aparecen Charoga Rugby Club, de Santa Fe, con 633, y Aguará Guazú Rugby, también de Tucumán, con 490 puntos.

De esta forma, el ranking confeccionado por Rugbyfem Kickoff ofrece un panorama claro del nivel y la expansión del rugby femenino argentino, destacando el esfuerzo y el compromiso de los clubes que impulsan la actividad en sus respectivas provincias.

La inclusión del Atlético Echagüe Club en el Top 20 nacional ratifica el trabajo sostenido del plantel femenino paranaense y su presencia constante en el desarrollo regional de la disciplina.

Con sus 169 puntos, el AEC se ubica por delante de instituciones con larga trayectoria, como Córdoba Athletic, Taborín y Pumai Rugby Club, de Mendoza, reafirmando su lugar entre los mejores equipos del país.

Ranking Nacional de Clubes Femenino - Rugbyfem Kickoff

Cardenales Rugby Club - Tucumán - 1052 pts

La Plata Rugby - URBA - 685 pts

Capri - Misiones - 680 pts

Charoga Rugby Club - Santa Fe - 633 pts

Aguará Guazú Rugby - Tucumán - 490 pts

Centro Naval - URBA - 455 pts

U.N.C. - Córdoba - 410 pts

Club Universitario de Córdoba - Córdoba - 330 pts

Sixty Rugby Club - Chaco - 279 pts

G.B.G.A. Argentino de Trenque Lauquen - Buenos Aires - 268 pts

SITAS Rugby - Buenos Aires - 259 pts

Águilas Rugby Club - Chaco - 259 pts

Comercial Rugby Club - Mar del Plata - 247 pts

Old Resian Rugby - Rosario - 185 pts

Villa Gesell Rugby Club - Mar del Plata - 180 pts

Atlético Echagüe Club - Paraná - 169 pts

Córdoba Athletic Club - Córdoba - 159 pts

Palihue Rugby - Buenos Aires - 152 pts

Asociación Civil Taborín - Córdoba - 150 pts

Pumai Rugby Club - Mendoza - 149 pts

Alberdi Rugby Club - Tucumán - 135 pts

Jockey Club Rugby - San Juan - 125 pts

Nevado Rugby Club - Andina - 120 pts

Teros Rugby Club - Andina - 120 pts