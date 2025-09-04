El concordiense Marcos Kremer será titular en Los Pumas ante los Wallabies.

Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas

El tercera línea entrerriano será titular en el XV de Los Pumas que enfrentará a Australia este sábado en Townsville por el Rugby Championship 2025.

4 de septiembre 2025 · 12:11hs
Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas enfrentarán este sábado a los Wallabies en Townsville por la tercera fecha del Rugby Championship 2025. El partido comenzará a las 14.30 hora local (1.30 de Argentina), con 29° de máxima. La revancha será el sábado siguiente en Sydney, desde las 14 (1 de Argentina). Ambos encuentros contarán con transmisión en vivo por ESPN.

Tanto Los Pumas como los Wallabies concentraron durante toda la semana en Townsville, ciudad ubicada al norte del estado de Queensland. En el equipo local, hay gran expectativa tras la positiva gira por Sudáfrica, mientras que el conjunto argentino sigue enfocado en su objetivo de crecimiento sostenido y evolución partido a partido. El torneo, hasta el momento, se presenta muy parejo: cada seleccionado registra una victoria y una derrota.

Rugby Championship: Los Pumas, con cambios para medirse con Australia.

El concordiense Marcos Kremer, presente en las cuatro victorias ante los All Blacks.

El concordiense Marcos Kremer irá desde el arranque con Los Pumas

Los Pumas regresan a Townsville por primera vez desde 2021, cuando cayeron ante Australia por 27-8. Aquel encuentro marcó el debut con la camiseta argentina de Mateo Carreras y Joaquín Oviedo, dos jugadores que también forman parte de la actual convocatoria.

El último cruce entre ambos seleccionados en suelo australiano fue en 2023, año del Mundial. En aquella ocasión, Los Pumas se impusieron por 34-31 en Parramatta, gracias a un try agónico de Juan Martín González. En ese encuentro debutó Rodrigo Isgró.

Para este nuevo desafío, el head coach Felipe Contepomi definió la lista de 23 jugadores que representarán a Los Pumas en Townsville. Entre ellos, se destacan dos posibles debutantes: Boris Wenger y Gerónimo Prisciantelli. Cabe señalar que Wenger ya jugó ante los British & Irish Lions en Dublín, aunque ese partido no otorgó cap oficial.

Formación y suplentes para el duelo

Titulares:

Mayco Vivas (33 caps)

Julián Montoya (110 caps) - Capitán

Joel Sclavi (29 caps)

Franco Molina (14 caps)

Pedro Rubiolo (25 caps)

Juan Martín González (44 caps)

Marcos Kremer (75 caps)

Pablo Matera (114 caps) - Vicecapitán

Gonzalo García (13 caps)

Santiago Carreras (57 caps)

Mateo Carreras (28 caps)

Santiago Chocobares (29 caps)

Lucio Cinti (36 caps)

Bautista Delguy (35 caps)

Juan Cruz Mallía (44 caps) - Vicecapitán

Suplentes:

16. Ignacio Ruiz (20 caps)

17. Boris Wenger (sin caps)

18. Francisco Coria Marchetti (3 caps)

19. Guido Petti (91 caps)

20. Joaquín Oviedo (15 caps)

21. Agustín Moyano (2 caps)

22. Gerónimo Prisciantelli (sin caps)

23. Benjamín Elizalde (3 caps)

