El concordiense Marcos Kremer promedia un tackle cada cuatro minutos de juego.

Marcos Kremer lidera el Rugby Championship con 62 tackles, promediando uno cada cuatro minutos de juego. El jugador de Los Pumas se destaca en el torneo.

La cuarta fecha del Rugby Championship dejó a Marcos Kremer en lo más alto de las estadísticas, no solo dentro de Los Pumas, sino del torneo en general. Con un total de 62 tackles, el jugador argentino se consolidó como el líder indiscutido en esta categoría. Su promedio es impresionante: un tackle cada cuatro minutos de juego.

El camino hacia este logro comenzó en la primera fecha, cuando el potente primera línea realizó 6 tackles durante los 50 minutos que estuvo en cancha en la derrota de Los Pumas ante los All Blacks por 41-24. En la revancha, en un histórico triunfo por 25-18 ante los neozelandeses en Argentina, Kremer no solo aumentó su cifra, sino que dejó una marca aún más destacada, sumando 10 tackles en solo 34 minutos.

El concordiense Marcos Kremer: un tackle cada cuatro minutos en el Rugby Championship

Embed ¡ !



En los dos partidos ante Australia, Marcos Kremer alcanzó la cifra de 46 tackles. ¡Con todo! #SomosLosPumas pic.twitter.com/KoMLo80d4e — Los Pumas (@lospumas) September 16, 2025

Pero lo que realmente sorprendió a todos fue su desempeño en la tercera fecha, cuando en una derrota ajustada por 28-24 ante Australia, el entrerriano alcanzó una cifra asombrosa: 31 tackles. En ese encuentro, jugó los 80 minutos, lo que refleja no solo su impresionante resistencia, sino su compromiso y capacidad de influir en el juego.

Finalmente, en la cuarta jornada, Kremer cerró una actuación brillante con 15 tackles en los 80 minutos que disputó en la victoria por 28-26 sobre Australia en Sídney, consolidando su liderazgo en la estadística de tackles del torneo.

Con 62 tackles en total, el número 7 de Los Pumas lidera el rubro por encima de destacados jugadores como el australiano Fraser McReight (57 tackles) y el joven Pedro Rubiolo (54 tackles), quien a sus 22 años se ha convertido en una de las grandes promesas del rugby argentino.

Sin duda, Kremer no solo es el hombre de la defensa en el equipo, sino que su regularidad y entrega en cada partido lo han establecido como uno de los mejores en su puesto a nivel mundial.