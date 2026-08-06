Soledad Rodríguez volverá al ring en Mar del Plata

La paranaense Soledad Rodríguez se presentará el sábado 15 en el Club Alvarado de La Feliz, donde se medirá con la local Romina Sosa.

La paranaense Soledad Rodríguez afrontará un nuevo desafío en el boxeo profesional cuando se presente el sábado 15 de agosto en una velada profesional que se desarrollará en el Club Atlético Alvarado de Mar del Plata, donde enfrentará a la local Romina Sosa.

La Morena será una de las protagonistas de la "Noche de Boxeo Profesional", festival organizado por Monkey Box que contará con tres combates profesionales y una nutrida programación de peleas amateurs.

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Rodríguez, pupila del entrenador César Jaime y representante del Club Peñarol de Paraná, continúa sumando experiencia en el profesionalismo y buscará obtener un resultado positivo en condición de visitante frente a una rival marplatense tras ser derrotadas en sus dos últimas peleas.

La pelea entre Rodríguez y Sosa está pautada a cuatro asaltos, en la categoría Mosca. La paranaense de 28 años cuenta con un récord profesional de tres triunfos (uno por nocaut) y dos derrotas; mientras que su rival, de 30 años, posee un palmarés de cinco victoria, dos caídas (una por la vía rápida) y cuatro empates.