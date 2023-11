El cambio de gobierno no impedirá correr en la Argentina

Destacan que siguen abiertas y a buen ritmo las negociaciones para que el IndyCar llegue a Argentina en 2024. La llegada de Javier Milei no es un impedimento.

La actualización de este tema llegó de la mano del sitio de noticias Motorspor.com dialogando directamente con Mark Miles, CEO de IndyCar. Como se sabe, el calendario 2024 de la categoría está anunciado y Argentina no es sede de una carrera por los puntos, pero aún se menciona la chance de un evento en Termas de Río Hondo, donde cada año desde 2014 se realiza el Gran Premio de Argentina de MotoGP.

Salir de las fronteras estadounidenses es algo que Indy no hace desde 2013 cuando viajó a San Pablo. “Todo está en buena forma”, dijo Miles a Motorsport.com y se refirió a la elección presidencial como un acto que no debería ser fundamental: “Según se entiende por parte de los promotores, los resultados de las elecciones no deberían ser determinantes ni para bien ni para mal a la hora de decidir si podemos hacer (la carrera) o no”.

En cuanto a la fecha que podría ser la más posible para la visita, destacan que hay un plan que sigue en carpeta de análisis -lo cual no es poco- para una carrera no puntuable. El propio Miles visitó el escenario en marzo de este año y mencionó que la chance de una carrera sin puntos por el torneo se pueda realizar “a principios de octubre”, cuando el campeonato está cerrado.

Por otro lado, aseguró que está en contacto con todos los actores, a quienes tiene presente: “Conocemos las instalaciones, las entidades públicas que lo apoyarían, al equipo que se reuniría para promoverlo”. Del mismo modo, realzó el historial de trabajo con Dorna Sports y MotoGP en eventos de magnitud y logística importante. Lo que sí está confirmado es que la temporada 2024 de Indycar comenzará el 10 de marzo en San Petersburgo y terminará el 15 de septiembre en Nashville.

“Que Mileui se el presidente no cambia en nada las chances de la carrera. Seguimos avanzando y tratando de cerrar lo antes posible”, sostuvo Ricardo Juncos, el propietario del equipo donde corre Agustín Canapino y que es una pieza importante para que la prueba se desarrolle el año próximo en Argentina.