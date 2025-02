El atleta paranaense Julián Molina no está recibiendo su beca.

El entrerriano Julián Molina no está recibiendo su beca como atleta e hizo un fuerte descargo. "Evidentemente alguien no me quiere", aseguró.

"Genera bronca porque era algo ganado después de tantos años de alto rendimiento. Un día me dicen que solo iban a apoyar a una atleta con trayectoria olímpica y al día siguiente el ENARD publica un listado de varios atletas con apoyo y yo no figuraba en esa lista", aseguró el atleta.

"Evidentemente alguien no me quiere o me quieren cortar la cabeza, porque respuesta oficial no me dieron que justifique de por qué teniendo resultados se me perjudicaba económicamente en mi preparación", resaltó.