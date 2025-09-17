Mastantuono y el Diablito no fueron cedidos, misma situación que afectaría a Aaron Anselmino, Tomás Pérez y Gianluca Prestianni, pero hay dos en veremos.

El Mundial Sub 20 que jugará la Selección Argentina comenzará el próximo 27 de septiembre y este jueves se oficializará la lista de citados de Diego Placente, que ya hizo una convocatoria la semana pasada, pero hay una cuestión que preocupa y es qué ocurrirá con los que están en Europa.

Los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas y por eso la Albiceleste ya sabe que sufrirá varias ausencias, especialmente de las estrellas que militan en el fútbol europeo, como Franco Mastantuono porque Xabi Alonso, el entrenador de Real Madrid, días atrás aclaró: "Si depende de nosotros, se queda con nosotros" . En la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entienden que no lo cederán.

Entonces, Mastantuono es la primera baja confirmada, pero hay más. Claudio Echeverri ya es un hecho que no será cedido por Bayer Leverkusen, mientras que otros que difícilmente reciban el permiso son Aaron Anselmino y Gianluca Prestianni. El exdefensor de Boca, hoy en Borussia Dortmund, está lesionado, razón por la cual se perdió el último partido de su equipo y también se ausentará ante Juventus, pero más allá de eso, es una pieza importante en el club al que recién llegó y no lo largarán. Misma situación corre el extremo de Benfica, quien suele sumar bastante minutos en el elenco portugués y no recibirá el permiso.

A ellos, el martes se sumó el volante Tomás Pérez, quien fue notificado por Porto, su club, que debía regresar ante las lesiones de sus compañeros justo cuando estaba en plena escala en Madrid y a punto de subirse al avión rumbo a Buenos Aires para sumarse al Sub-20.

Argentina Sub 20 futbol 1 Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

¿Quiénes sí pueden lograr la aprobación y jugar el Mundial? El lateral izquierdo de Bournemouth Julio Soler corre con muchas chances de sumarse a la convocatoria, aunque resta que reciba la aprobación de su equipo (están negociando). A su vez, según pudo saber TyC Sports, Valentín Carboni insiste en Genoa, su club, para que lo dejen sumarse al torneo que se disputará en Chile, pero la respuesta hasta ahora fue negativa. Sin embargo, desde el elenco nacional intentarán hasta último momento destrabar la situación.

Un párrafo aparte merecen los futbolistas que militan en clubes argentinos y no tienen su presencia confirmada en el Mundial porque sus equipos se juegan cosas importantes, como Maher Carrizo, que este martes disputó la ida de los cuartos de final de la Libertadores con Vélez ante Racing.

De momento, la idea es que juegue también la vuelta la semana próxima. Los futbolistas que podrían estar implicados, además de Carrizo, son Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín de River, pese a que no son titulares para Gallardo. De Vélez estarían Álvaro Busso y Tobías Andrada; de Estudiantes, Valente Pierani y Mikel Amondarain, este último titular; y finalmente, Dylan Aquino de Lanús.