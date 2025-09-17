Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Mastantuono y el Diablito no fueron cedidos, misma situación que afectaría a Aaron Anselmino, Tomás Pérez y Gianluca Prestianni, pero hay dos en veremos.

17 de septiembre 2025 · 16:30hs
Echeverri

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 que jugará la Selección Argentina comenzará el próximo 27 de septiembre y este jueves se oficializará la lista de citados de Diego Placente, que ya hizo una convocatoria la semana pasada, pero hay una cuestión que preocupa y es qué ocurrirá con los que están en Europa.

Los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas y por eso la Albiceleste ya sabe que sufrirá varias ausencias, especialmente de las estrellas que militan en el fútbol europeo, como Franco Mastantuono porque Xabi Alonso, el entrenador de Real Madrid, días atrás aclaró: "Si depende de nosotros, se queda con nosotros". En la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entienden que no lo cederán.

Ángel Di María se la lleva ante Ayrton Costa.

Boca Juniors y Rosario Central empataron 1 a 1 en Arroyito

Rosario Central será local ante Boca.

El Boca de Paredes visita a Rosario Central de Di María

Entonces, Mastantuono es la primera baja confirmada, pero hay más. Claudio Echeverri ya es un hecho que no será cedido por Bayer Leverkusen, mientras que otros que difícilmente reciban el permiso son Aaron Anselmino y Gianluca Prestianni. El exdefensor de Boca, hoy en Borussia Dortmund, está lesionado, razón por la cual se perdió el último partido de su equipo y también se ausentará ante Juventus, pero más allá de eso, es una pieza importante en el club al que recién llegó y no lo largarán. Misma situación corre el extremo de Benfica, quien suele sumar bastante minutos en el elenco portugués y no recibirá el permiso.

LEER MÁS: En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

A ellos, el martes se sumó el volante Tomás Pérez, quien fue notificado por Porto, su club, que debía regresar ante las lesiones de sus compañeros justo cuando estaba en plena escala en Madrid y a punto de subirse al avión rumbo a Buenos Aires para sumarse al Sub-20.

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina

Argentina Sub 20 futbol 1
Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

¿Quiénes sí pueden lograr la aprobación y jugar el Mundial? El lateral izquierdo de Bournemouth Julio Soler corre con muchas chances de sumarse a la convocatoria, aunque resta que reciba la aprobación de su equipo (están negociando). A su vez, según pudo saber TyC Sports, Valentín Carboni insiste en Genoa, su club, para que lo dejen sumarse al torneo que se disputará en Chile, pero la respuesta hasta ahora fue negativa. Sin embargo, desde el elenco nacional intentarán hasta último momento destrabar la situación.

Un párrafo aparte merecen los futbolistas que militan en clubes argentinos y no tienen su presencia confirmada en el Mundial porque sus equipos se juegan cosas importantes, como Maher Carrizo, que este martes disputó la ida de los cuartos de final de la Libertadores con Vélez ante Racing.

De momento, la idea es que juegue también la vuelta la semana próxima. Los futbolistas que podrían estar implicados, además de Carrizo, son Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín de River, pese a que no son titulares para Gallardo. De Vélez estarían Álvaro Busso y Tobías Andrada; de Estudiantes, Valente Pierani y Mikel Amondarain, este último titular; y finalmente, Dylan Aquino de Lanús.

Selección Argentina Europa Aaron Anselmino Diego Placente
Noticias relacionadas
Nicolás González con el presidente de la entidad Rojiblanca, Enrique Cerezo.

Nicolás González fue presentado en el Atlético Madrid

la seleccion argentina resignara el liderazgo en el ranking fifa

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Argentina será visitante en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

Héctor Canteros enfrentando a Ronaldinho en el clásico sudamericano protagonizado entre la Selección Argentina y Brasil.

Jugó en Patronato y lució la 10 de la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Ultimo Momento
El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

El consumo de yerba mate en Argentina creció un 12% en los primeros siete meses de 2025

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Franco Colapinto espera a Alpine: las seis butacas sin dueño para la F1 2026

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

Echeverri, también afuera: se define la lista de la Selección Argentina para el Mundial Sub 20

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

APB: Sionista es el nuevo líder del Torneo Clausura

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

Estudiantes de Paraná quiere superar lo logrado en 2022

La provincia
Boykens: No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades

Boykens: "No es que no hay dinero para las universidades, hay otras prioridades"

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Este fin de semana se realizará la 5ta Edición de la Maratón Gisela López

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

Un científico paranaense del Conicet desarrolla videojuegos para prevenir el bullying

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

La Municipalidad de Paraná asume la finalización del Acceso Este

Dejanos tu comentario