En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

En el debut de Franco Mastantuono en la Champions League, que se transformó en el jugador más joven de la historia de Real Madrid en ser titular por el certamen continental, el Merengue logró otra noche épica y le ganó con uno menos por 2-1 a Olympique Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera fecha. La visita, que tuvo a Gerónimo Rulli como figura, Leonardo Balerdi como capitán y Facundo Medina como titular, se puso en ventaja con gol de Tim Weah pero Kylian Mbappé selló el empate de penal en el primer tiempo y, tras la expulsión de Dani Carvajal, lo dio vuelta con otra pena máxima.