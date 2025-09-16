Uno Entre Rios | Ovación | Real Madrid

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

Con múltiple participación argentina, Real Madrid se impuso por 2-1 sobre los Focenses en elgo Bernabéu por la primera fecha del torneo.

16 de septiembre 2025 · 19:17hs
Real Madrid ganó en su debut.

Real Madrid ganó en su debut.

En el debut de Franco Mastantuono en la Champions League, que se transformó en el jugador más joven de la historia de Real Madrid en ser titular por el certamen continental, el Merengue logró otra noche épica y le ganó con uno menos por 2-1 a Olympique Marsella en el Estadio Santiago Bernabéu por la primera fecha. La visita, que tuvo a Gerónimo Rulli como figura, Leonardo Balerdi como capitán y Facundo Medina como titular, se puso en ventaja con gol de Tim Weah pero Kylian Mbappé selló el empate de penal en el primer tiempo y, tras la expulsión de Dani Carvajal, lo dio vuelta con otra pena máxima.

Con gol de Enzo Barrenechea, Benfica cayó ante Qarabag en su debut en la Champions League

El argentino realizó su aporte goleador gracias a un gran cabezazo desde un córner, pero no alcanzó y el conjunto azerí rompió el empate en el final del partido para el 3-2 definitivo.

Franco Mastantuono se encuentra en el puesto 20 del ranking.

Franco Mastantuono, candidato al Golden Boy 2025

Maravilla Martínez marcó el tanto para Racing.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Gol de Kevin MacAllister para la victoria de Union Saint-Gilloise en su debut en Champions

Fue en el 3-1 ante PSV en Países Bajos en la primera jornada del certamen continental europeo. Se trata de la primera vez que el equipo belga juega el torneo europeo.

Real Madrid Mastantuono Olympique Marsella Champions League
Noticias relacionadas
Los jugadores de Talleres campeones.

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

La temporada le está siendo cuesta arriba a Mariano Werner con tantos problemas en los impulsores.

Mariano Werner y la mala racha de los motores

Belgrano irá por el batacazo en la semifinal de la Copa Túnel Subfluvial.

Las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial femenina serán el domingo

Por cuestiones de seguridad, el presidente saliente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, no estuvo en la reunión.

San Lorenzo entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas

Ver comentarios

Lo último

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

Guillermo Michel: Milei no quiere presupuesto

Guillermo Michel: "Milei no quiere presupuesto"

Ultimo Momento
Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

Guillermo Michel: Milei no quiere presupuesto

Guillermo Michel: "Milei no quiere presupuesto"

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

Policiales
En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Familia Gill: pedirán imágenes satelitales a la NASA para avanzar en la investigación

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Demoraron a tres jóvenes por vandalismo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Ovación
Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

Talleres se consagró campeón del Torneo Cadete del sóftbol local

Mariano Werner y la mala racha de los motores

Mariano Werner y la mala racha de los motores

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

En el debut récord de Mastantuono, Real Madrid le ganó a Olympique Marsella

San Lorenzo entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas

San Lorenzo entró en estado de acefalía y tendrá elecciones anticipadas

La provincia
La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

La UNER propone planes de estudio flexibles e inclusivos

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

Concordia: una vaca apareció en la zona céntrica y se metió en una librería

En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

En el Arroyo Antoñico se realizó una nueva jornada de limpieza

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Vialidad Nacional hizo más de 287 controles de dimensiones

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: No hay chances de volver al pasado

Rogelio Frigerio respaldó a Javier Milei: "No hay chances de volver al pasado"

Dejanos tu comentario