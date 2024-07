Echagüe: hinchas y socios se expresaron en contra de la venta de la plaza

Al grito en conjunto de "la liga no se toca", un grupo de socios e hinchas de Echagüe manifestaron su descontento luego de que se conociera que se puso a la venta la plaza en la Liga Argentina de Básquet, con el argumento de que sería muy difícil afrontarla por razones económicas.

Fin de ciclo: Oscar Bonell no será más DT del Atlético Echagüe Club

Asimismo, desde el grupo autoconvocado expresaron su voluntad para colaborar con la institución con el objetivo de que la plaza no se venda y el Negro pueda participar en la Liga Argentina 2024-2025.

El comunicado de la dirigencia de Echagüe

Pese a que ninguno de los integrantes de la actual comisión directiva de Echagüe se manifestó públicamente luego de que se conociera la noticia de que se pondría a la venta la plaza de la Liga, este lunes emitieron un comunicado en el que el principal apuntado fue el exvicepresidente de la entidad y quien era el responsable del básquet profesional, Marcelo Casaretto.

“En lo que respecta a la Liga Nacional de Básquetbol, luego de finalizada la temporada 2023/24 el responsable de la misma y ex Vicepresidente de la Institución, Cdr. Marcelo Casaretto nos hizo entrega del resultado económico financiero final de esta temporada recién concluida con una deuda aproximadamente veintisiete millones de pesos –deuda que se está auditando– por gastos de funcionamiento de esta pasada temporada y de los cuales doce millones aun se estaban debiendo en los conceptos: sueldos de jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo, kinesióloga, prensa y representantes de los jugadores, AdC, alquiler de cinco departamentos, hotelería, etc. En reunión mantenida con el Sr. Marcelo Casaretto y esta Comisión Directiva, el Sr. Casaretto en representación de la anterior gestión se comprometió en Acta Acuerdo a abonar toda esta deuda, lo que no cumplió", expresaron en su escrito.

¿Alianza con otro equipo entrerriano?

Además de la venta de la plaza, la opción B que maneja la dirigencia del AEC es conformar una alianza de cesión del cupo con otra entidad para la temporada 2024-2025. En ese caso se mantendría la titularidad de la plaza, aunque a la institución paranaense no le generaría ningún ingreso.

Ante esto los dirigentes del Negro habrían llegado a un acuerdo con sus pares de Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay para cederle el lugar para la próxima temporada, manteniendo de esta forma la titularidad de la plaza.