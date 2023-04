Echagüe ganó el play inn y jugará el playoffs

LOS PLAYOFF.

Los cuatro mejores de cada conferencia clasificaron directo a los cuartos de final y serán locales en dicha instancia, sin tener que pasar por el proceso de Reclasificación.

No obstante, hay dos instancias de repechaje previas. En primera lugar, una etapa de play-in entre cuatro equipos que otorga dos lugares para la Reclasificación posterior. Esta última estará compuesta por ocho equipos del que saldrán cuatro para disputar los cuartos de final.

El play-in propiamente dicho se disputa entre los clasificados del 11º al 14º puesto de cada conferencia. Es a un único partido en cancha del mejor ubicado.

Una vez definidos los equipos surgidos del play-in, comenzará la etapa de Reclasificación. La misma será al mejor de tres partidos en formato 1-2, es decir, comenzando en la cancha del peor clasificado. Los ganadores de cada llave accederán a los cuartos de final. Y será de la siguiente manera: 5º vs 12º; 6º vs 11º; 7º vs 10º; 8º vs 9º. Una vez finalizada la etapa, se reordenarán los cuatro equipos clasificados basándose en su récord de la fase regular y cruzarán contra los cuatro mejores de cada conferencia que ya se encontraban clasificados esperando rival. Ahora Echagüe afrontará esta llave.