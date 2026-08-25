Liga Provincial: Ciclista derrotó al CAE en el cierre de la quinta fecha

Ciclista superó a Estudiantes 63 a 60 en el Gigante del Parque. El Verde se sumó al grupo de líderes de la Zona C de la Liga Provincial.

Ciclista consiguió una importante victoria al derrotar a Estudiantes en el Gigante del Parque por 63 a 60 en el encuentro que marcó el cierre de la quinta fecha de la Zona C de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores.

El triunfo le permite al Verde alcanzar la cima de las posiciones, sector que comparte junto a Recreativo, Sionista y Urquiza de Santa Elena con un récord de cuatro éxitos y una caída. El CAE, por su parte, sigue sin poder ganar en el certamen.

Enzo Passadore firmó 16 puntos, mientras que Eliseo Cassano y Pablo Bogado aportaron 13 tantos cada uno. En Estudiantes, los mejor pasó por Facundo Schunk con 17 puntos y Nicolás Bros con 13 unidades.

La victoria de Ciclista en el Gigante del Parque

En un partido parejo, de bajo goleo y pocas precisiones, Ciclista trabajó mejor en los detalles y pudo conseguir un triunfo vital para sostenerse entre los mejores. Tras un primer tiempo muy equilibrado (31 a 29 para el CAE), la visita entró mejor a complemento y con oficio pudo sacar la primera luz a su favor tras un parcial de 17 a 10 en el tercer cuarto.

En el tramo final el local de a poco limó la desventaja hasta que un triple de Nicolás Bros lo dejó muy cerca (61 a 60). Dos libres de Eliseo Cassano dejó al Verde arriba 63-60 a 11 segundos. El CAE tuvo la chance de empatar pero no pudo y fue Ciclista quien cerró con festejo.

Posiciones de la Liga Provincial, Zona C

Recreativo 9 (4-1)

Urquiza 9 (4-1)

Sionista 9 (4-1)

Ciclista 9 (4-1)

Olimpia 8 (3-2)

Quique 7 (2-3)

Paracao 6 (1-4)

Talleres 6 (1-4)

Estudiantes 5 (0-5)