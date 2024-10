Diego Pozo disparó contra la dirigencia de Patronato.

A tres días de su salida de Patronato, Diego Pozo rompió el silencio y aclaró que no fue su decisión renunciar al cargo, sino, que deslizó que lo despidieron como director técnico. "No fue una decisión mía, fue de Dante (Molina) y la dirigencia".

Diego Pozo rompió el silencio

En otro orden, se refirió al mercado de pases y consideró que costó reforzarse bien y deslizó que no fueron los jugadores que había apuntado como prioridad.

"Costó y trajimos segundas opciones", señaló en mensaje claro hacia la comisión directiva.

Por último, el ex Gimnasia de Mendoza y Racing de Córdoba dejó un mensaje para sus ex dirigidos y los hinchas del Rojinegros.

"Agradezco a los jugadores y la gente, les pido disculpas por no poder revertir la situación", expresó.

"Uno respeta las decisiones, pero no las comparto. No me había pasado nunca algo así. Nunca quise bajarme del barco, quería quedarme con el plantel. La decisión fue de la dirigencia, de Dante (Molina) y hay que respetarla", manifestó el exarquero de Colón de Santa Fe y la selección argentina.

"Cuando Patronato me llamó, sabía del plantel que tenía y el material. Pero esta categoría te exige mucho", indicó. "Patronato tiene un plus, pero a veces la estrella confunde. Tiene un plantel para competir, si bien no armé el equipo, a veces hay que desdoblar esfuerzos", consideró sobre el grupo que confección Walter Perazzo a principios de año.

"Se armó un plantel para competir en la categoría, en el mercado de pases mío había pocas opciones de jerarquía. Hubo jugadores que no quisieron venir. Se trajeron los jugadores de segunda opción. Hoy estoy tranquilo con el cuerpo técnico y vamos a ser autocríticos de lo que hicimos mal, donde nos equivocamos y demás, pero siempre trabajamos para y por Patronato, intentando salir de esta situación, que te lleva a no estar bien de la cabeza", argumentó.

"Desde el domingo hasta hoy hablamos con el cuerpo técnico, perdimos por lesión a varios jugadores, pasó lo de Brayam (Sosa), (Fabricio) Sanguinetti, (Joaquín) Varela, (Cristian) Ferreyra. Buscamos siempre una manera, después nunca encontramos el mediocampo que creíamos o la manera y por eso jugaban los mismos", acotó al ser consultado por la autocrítica.

"Después, hay jugadores que saben llevar esta situación y otros no. Buscamos respuestas de lo que nos pasó, nos equivocamos como cuerpo técnico. Pensamos que teníamos un plantel rico para la categoría, teníamos con qué, después pasaron las fechas y nos dimos cuenta que iba a ser difícil y lo fue y es", disparó el cuyano.

Cuando se le preguntó por las palabras de Dante Molina y lo de descomprimir, el entrenador fue punzante: "Lo mío pasa por lo humano, no tengo redes, no leo, no veo nada. No sé desde que lado habrá dicho Dante lo de descomprimir. No puedo responder por lo que dijo el presidente, que debe ser una percepción suya. Tengo llamados de jugadores de si era yo el que me iba, la decisión fue del presidente".

Y añadió: "El grupo es bárbaro, el jugador quiere salir de esta situación, el grupo está por encima de todo. Me fastidia que se busquen cosas donde no las hay. No hicimos bien las cosas o las intentamos hacer y no salió", expresó.

"Este grupo compitió con los de arriba, contra algo que no era lo nuestro, en el mano a mano nos costó mucho. Nunca pudimos darle rodaje a un elenco tres fechas seguidas y eso te lleva a no tener una continuidad. Después, de 32 jugadores jugaron 28", añadió en la entrevista radial.

"Debe haber equivocaciones tácticas o estratégicas, nos hacemos cargo, que lleva a un deporte de equivocaciones. Nadie nos superó, salvo San Martín de San Juan, después, les costó a todos. Es todo muy fresco, arreglar la salida del club, hablamos de cosas y ya sacaremos una conclusión 100% concreta de lo que ocurrió".

Por último, admitió que tiene fe de cara al encuentro del domingo en Puerto Madryn: "Depende solo del plantel, si se levantan bien y si se compite, van a salir las cosas. El grupo está comprometido, le duele esta situación, si esto era lo que se necesitaba, según el presidente para descomprimir, les va a ir bien. Después, agradecer a la gente de Patronato y pedirle disculpas por no poder revertir esta situación", concluyó.