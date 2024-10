Marcelo Candia: "No es presión, sino una responsabilidad"

Así definió Marcelo Candia la misión que asumirá Patronato en Puerto Madryn. "El que no defienda la camiseta, no jugará", aseveró

Marcelo Candia no le esquiva a la responsabilidad

“Es un fierro caliente, pero es nuestra casa”. Con este testimonio el Chelo definió al juego que Patronato disputará el próximo domingo en Puerto Madryn, donde visitarán a Guillermo Brown, en un juego válido por la última fecha del campeonato, Zona A. Luego añadió “Nos necesitan y estamos para dar una mano. Lo tomo con responsabilidad y la mejor energía. Sobre todo por la cantidad de gente que me está transmitiendo energía positiva”, agradeció.

Candia se formó en barrio Villa Sarmiento. Defendió el escudo del elenco entrerriano en su etapa como jugador. Cerrado este ciclo se preparó para continuar en escena, pero cumpliendo el rol de orientador táctico. En este lugar transitó por diferentes espacios. Estuvo al frente del equipo en dos desafíos.

El paranaense tiene ADN Rojinegro. Por eso cataloga al juego del próximo desafío como “el más importante de su carrera. En este punto indicó: “Los jugadores saben lo que nos estamos jugando. Es el desafío más importante de mi carrera. No lo tomo con presión, sino como una linda responsabilidad”, diferenció.

Siguiendo esta línea, aclaró que en una situación límite existe espacio para el goce. “Desde que me llamaron lo estoy disfrutando. Con todo el equipo de trabajo estamos planificando el juego para hacer el mejor partido”, resaltó.

A Puerto Madryn, con toda la esperanza

Candia reconoce que tiene mucho por ganar, pero en el mismo tiempo se presente terreno por ceder. En el mismo tiempo entiende de la importancia del juego que animará Patronato en el sur del país. Por eso no abre espacio a la especulación. La causa colectiva está por encima de los intereses personales.

“Desde mi entornó me consultaron si tenía mucho por ganar o por perder. El lunes cuando me encontré con los jugadores les dije que lo que pasó del domingo para atrás no es mi responsabilidad, pero si lo es a partir de esta semana. Asimismo iremos a Puerto Madryn con la mejor energía y convencido que la historia se puede terminar el domingo. No voy a negar que hay nerviosismo, pero estamos con mucha fe y sabiendo que la historia saldrá bien”, afirmó el Chelo, que adelantó que todos corren con las mismas posibilidades de actuar en el próximo juego.

“El mensaje es claro y los chicos saben lo que nos estamos jugando. Acá el que no defiende la camiseta como lo tiene que hacer y no deja la vida por esta camiseta, no va a jugar. Todos los que están en el plantel tienen posibilidades. Hicimos fútbol, probamos con dos, tres sistemas. Todos pueden llegar a tener oportunidades”, aseveró.

La planificación de cada partido se define de acuerdo a las características del rival, pero también al contexto en el que se presenta el cotejo. Guillermo Brown se ubica en una situación alarmante. La Banda no tendrá otra alternativa que ganar para conservar las posibilidades de prolongar su estadía en la divisional. Por eso Candia mencionó que la inteligencia será uno de los puntos vitales para conquistar esta misión.

“Esta clase de encuentro se disputan con inteligencia, con amor propio, pero sobre todo orden. Sabemos que tipo de partido disputaremos y lo que nos estamos jugando. También enfrente tendremos un rival que está en una situación más alarmante que la nuestra y no tienen otra alternativa que ganar. Por eso debemos ser inteligentes. Por eso llevamos varios planes de partidos para adaptarnos a las diferentes circunstancias. Lo único que tenemos a favor es que dependemos de nosotros mismos. Otros equipos que tienen que ganar, pero depender de otros resultados. Nosotros dependemos de hacer las cosas bien”, valoró el entrenador de la casa que ingresó en la historia por romper con el maleficio de los interinatos sin triunfos. Ahora buscará asegurar la continuidad de Patronato en la Primera Nacional.

Ilusionado con dirigir a Patronato

El Pueblo Rojinegro solicita una oportunidad para Marcelo Candia como entrenador principal. Esta posible oportunidad le genera ilusión, pero lo toma con cautela. “Me genera alegría y tranquilidad que la gente me pida, pero sinceramente no veo más allá del domingo. Estoy tan enfocado en este partido que quiero que termine todo. Después si nos toca la posibilidad, bienvenido sea porque será la oportunidad de nuestra vida”, se sinceró.