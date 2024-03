Diego Martínez: "Estamos creciendo, pero todavía nos falta"

A tan solo tres días de lo que será el apasionante y decisivo clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo, Diego Martínez se presentó en conferencia de prensa junto a Rubén Darío Insua y palpitó el cruce. El entrenador Xeneize reconoció que no tiene confirmado el once, se sinceró sobre el presente de su equipo y resaltó el gran momento de Edinson Cavani.

En un análisis más profundo y retrotrayéndose al día que inició su camino al frente del conjunto de La Ribera, Martínez se sinceró y, si bien remarcó que el proceso está siendo "positivo" ya que "el equipo da muestras de crecimiento", inmediatamente redobló la apuesta: "Creo que todavía nos falta mucho, el margen de crecimiento es muy grande".

Ya pasados más de tres meses desde su llegada, el DT fue consultado sobre si está cerca de encontrar ese once ideal de Boca y respondió con una gambeta como en aquellos tiempos en los que jugaba: "Esa búsqueda del ideal no termina nunca para el entrenador, tenemos una idea y un horizonte pero el día a día te puede ir haciendo ver otra cosa. No nos atamos a ningún sistema ni dibujo, pero la búsqueda es siempre similar".

Diego Martínez y el presente de Cavani

Para cerrar una conferencia en la que por momentos hubo varios idas y vuelta cómplices con Insúa, Martínez ahondó en la "importancia" de que Cavani se haya reencontrado con el gol porque "cuando los delanteros convierten les genera tranquilidad", pero fundamentalmente remarcó su profesionalismo, ética de trabajo y lo que eso significa para el grupo.

"Hoy está convirtiendo goles pero también fue muy importante el trabajo que hizo cuando no convertiría. Lo que hace día a día en el predio, lo que le transmite a los jóvenes y cómo entrena es muy importante para nosotros. Es uno de nuestros líderes y de los que marca el camino hacia dónde queremos ir", explicó con orgullo.