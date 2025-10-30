"Diego Maradona fue el más argentino de los argentinos"

La frase pertenece a Damián Originario, productor de El documental del 10. La obra, dedicada Diego Maradona, será proyectada este jueves en Limbo Pub

Hay personajes populares que no necesitan ser nombrados por su apellido. Con sólo mencionar su nombre, se sabe de quien está hablando. Sin lugar a dudas Maradona es uno de ellos. Para muchos es, porqué sigue estando presente más allá de su fallecimiento, Diego. Otros optan por llamarlo el Diez o D10S, jugando con el número que lució en el dorsal de las camiseta que defendió. También están quienes lo Pelusa, como lo llamaban en la intimidad de su hogar materno.

Diego marcó a una generación que lo pudo disfrutar. Quienes superaron los 40 años disfrutaron del talento único del barrilete cós- mico que eludió a cuanto futbolistas ingleses se le presentaron en el camino para protagonizar el gol más emotivo de la historia de los Mundiales de fútbol. Conquista que no ingresó únicamente en la historia por su belleza estética, sino también por la importancia del juego que disputó el seleccionado argentino frente a Gran Bretaña, a cuatro años de la Guerra de Malvinas.

Maradona defendió la celeste y blanca tanto en el campo de juego como en las tribunas. Respaldó desde las gradas a los atletas que representaban al país en distintas disciplinas deportivas. Pero su vida no giró alrededor del ámbito del deporte. Sin filtros Diego exhibió su rebeldía para defender las causas más nobles. No olvidó sus raíces.

Su paso por esta tierra inspiró a un centenar de intérpretes de diferentes ámbitos. Instituciones deportivas fueron bautizados bajo el nombre y apellido de Pelusa. Artistas de diferentes géneros enriquecieron su obra al dedicarle espacio a, tal vez, el último ídolo popular que nació en esta tierra.

“Tengo 50 años y siempre cuento que es el ídolo que me tocó de chico. Es el que me hizo ganar mi primer mundial allá a los 11 años, el Mundial 86. es el ídolo que elegí y que me acompaña hasta el día de hoy nuestro querido Diego”, relató Damián Originario, en diálogo con Ovación.

Damián es el ideólogo y productor de El documental del 10. Durante cuatro años recorrió diferentes ciudades del país para re- coger testimonios de periodistas, deportistas, historiadores y músicos para conocer como impactó la figura de Maradona en su vida.

La película dirigida por Lucas Costa será proyectado este jueves en Limbo Pub a partir de las 21. El ingreso será libre y gratuito.

El testimonio de Damián Originario

—Diego fue mucho más que un jugador de fútbol.

—No tengas ninguna duda. Los ídolos de antes eran más terrenales. Sin entrar en comparación, Messi es otro ídolo, pero es como más lejano. Diego jugó acá, estuvo acá, se lo veía acá entre la gente, era la voz de los más humildes, con los jubilados él siempre estaba ahí, o con las Madres de Plaza de Mayo. Entonces siento que era más terrenal, veo yo, o siento yo al menos.

¿Considerás que fue el más argentino de los argentinos?

—No tengas ninguna duda. Además eso está reflejado en la película porque él impulsaba todo lo que es argentino. Iba a ver a Los Piojos y estaba ahí arriba cantando con ellos, iba a ver a la Bersuit y terminaba también ahí arriba bailando con ellos. El hilo conductor con los artistas que participaron en la peli gira alrededor de eso. Diego es el argentino más argentino de todos. Creo que no hay dudas sobre eso.

—¿Cuándo decidiste decir darle a vida este proyecto?

— Lamentablemente cuando él muere. Como todo maradoneano sentí que se me iba a alguien cercano, más allá de un ídolo, como un familiar. Es como que los tipos como yo, de 50 años o más grandes, nos dimos cuenta de que estamos grandes también. Entonces lo que me salió es esa reacción de querer hacer algo. Me cuesta mencionar que es un homenaje, yo lo encaro más que nada como una reacción de amor o un saludo hacia Diego, y mencionarle que estamos acá. Por otro lado, lo que hago son documentales culturales, independiente y autogestivos. Cuando lo pensé me pregunté que podía hacer sobre Diego que no se haya visto antes o que no sepamos. A partir de ahí se me dio por ir por lugares poco buceados, de la música, de la literatura, de los murales que han dejado.

La definición de Diego Maradona

—¿Qué descubriste que no conocías?

—Reafirme de que es el argentino más argentino. Estuve ahí mano a mano con Ciro, La Sole, Piti de las Pastillas, (Eduardo) Sacheri y (Hernán) Casciari, porque la peli cuenta la vida de Diego a través de la mirada de ellos y cómo Diego a su vez los motivó y los influyó en sus obras y en su vida es como un ida y vuelta. Fue muy movilizante, muy impresionante. Además cuando empecé con el documental descubrí canciones que no conocía. Hay una de Dante (Spinetta) que no conocía. Peteco (Carabajal) tiene dos canciones dedicadas a él. Además hay un montón de canciones, libros, y poemas, y murales. Al recorrer el país observamos que, en algunas ciudades, hay murales relacionado a Diego cada cinco cuadras de distancia. Es impresionante.

—¿Algo que te haya sorprendido?

—Es reafirmar que sigue estando acá, más presente que nunca. Como dijo (Jorge) Valdano, es el ausente más presente. No tengo ninguna dudas de que sea así. Y estoy contento con el final, con la devolución que me dan. Más allá de todo es algo distinto, siempre está el miedo de intentar hacer algo sobre el ídolo y hacer una cagada.

—¿Lo conociste a Diego?

—¿Vos sabés que no? No tuve nunca un mano a mano con él. Si lo he ido a verlo. En más: vivo en Villa Urquiza, que queda cerca de su casa en Devoto. Lo he cruzado con el auto, pero nunca tuve un mano a mano con él, lamentablemente.

—¿Genera un vacío no haber estado con él o lo vivís con tranquilidad y libertad?

—Lo mismo con libertad. El vacío que se siente es porqué falta alguien que arme un poco de quilombo, ¿me entendés?, alguien que haga ruido. Él se peleaba con la FIFA, con el Papa, o con quien sea. Falta esa voz rebelde que siempre alzaba.

La gira de El documental del 10

¿El documental está girando por todo el país?

—Es un proyecto independiente, autogestivo. No es un proyecto para plataformas. Intento sacar a la gente del sillón de Netflix e incentivar a todo lo que es cines municipales, centros culturales, en este caso que se va a dar en un bar. Recorrió casi 14 provincias, más de 150 funciones, pero cuesta todo. Es como el viejo boca en boca. Ojalá que siga girando. Y siempre, por supuesto, con entrada libre y gratuita.

—La llegada a la sociedad debe generar una enorme satisfacción.

—Y sí, porqué costó muchísimo. Empezamos apenas murió y lo terminamos el año pasado. Fueron cuatro años y medio de meterle. Siempre hay imprevistos, en este caso se nos rompió una cámara que hasta el día de hoy la estamos pagando. Después al ver que el resultado es bueno y que la gente responde.