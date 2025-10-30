AMET. Pedido de audiencia al Gdor. y legisladores Nacionales, y alianza electoral para elecciones de Vocales al CGE

El día martes 28 se llevó a cabo en la Casa de Usos Múltiples “Prof. Abel Hermoso” de calle Montevideo 245 de la ciudad de Paraná, un nuevo Congreso Extraordinario Provincial de Delegados.

La ASOCIACIÓN del MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Regional XI , comunica a sus afiliados/as, docentes y a la comunidad educativa en general, que el día martes 28 se llevó a cabo en la Casa de Usos Múltiples “Prof. Abel Hermoso” de calle Montevideo 245 de la ciudad de Paraná, un nuevo Congreso Extraordinario Provincial de Delegados, donde luego de cumplir con los procedimientos administrativos establecidos por nuestro Estatuto, se resolvió:

1.- Avanzar con la solicitud de audiencias al gobernador como a todos los legisladores nacionales de entre ríos, tanto activos como electos, para explicarles y ponerlos en conocimiento de lo que significaría no contar con fondos para las escuelas de ETP de todo el País.

2.- Por unanimidad, el congreso habilitó a la realización de alianzas con otros sindicatos y agrupaciones docentes para las próximas elecciones de vocales docentes para el CGE.

EL CONGRESO

Tal como es habitual, el Congreso inició con las palabras de bienvenida de nuestro Secretario General, Prof. Andrés Besel. En su mensaje informó que, a partir del 9 de noviembre, se habilitará la inscripción para los kits escolares destinados a los hijos e hijas de afiliados, trámite que deberá realizarse a través de nuestra página web. Finalizada la inscripción, se confeccionarán los listados correspondientes, los cuales serán verificados por los delegados y delegadas de cada institución.

Seguidamente, se dio lectura a una nota consensuada por las regionales de AMET, mediante la cual se solicita audiencia al Sr. Gobernador de la Provincia, así como a los legisladores nacionales en ejercicio y electos, con el fin de exponer y fundamentar la necesidad de no derogar el artículo 52 de la Ley 26058 de Educación Técnico-Profesional.

La nota destinada a solicitar audiencias al Gobernador y a los legisladores nacionales fue puesta a consideración del plenario. Las y los delegados propusieron modificaciones e incorporaciones, tras lo cual se aprobó su redacción final por UNANIMIDAD y se procedió a su firma en cinco copias destinadas a: Gobernación, Senadores Nacionales en ejercicio, Diputados Nacionales en ejercicio, Senadores Nacionales electos y Diputados Nacionales electos.

También solicitarles que determinen con claridad de que manera la Provincia va a sustituir esos recursos, si se vota favorable la derogación del art 52 de la Ley de para ETP (Educación Técnico Profesional).

Finalmente, un congresal propuso elaborar listados detallados de los costos necesarios para la realización de distintos proyectos y trabajos de aprendizajes en talleres y sectores productivos, reemplazo de herramientas y elementos de laboratorios, de seguridad e higiene, entre los mas destacados y necesarios para las actividades educativas, con el objetivo de exhibir ante autoridades los valores reales que deberían afrontar estudiantes y sus familias en caso de implementarse la derogación del financiamiento específico.

Asimismo, se comunicó que el día 6 de noviembre nuestra organización ha sido invitada por el Gobierno Provincial a participar del Congreso Nacional de Escuelas Agrotécnicas organizados por el INET y la Pcia, espacio en el que se asistirá con un stand, y se ratificará la postura gremial respecto del absoluto rechazo al desfinanciamiento propuesto para la ETP en el proyecto del presupuesto nacional 2026.

Posteriormente, los vocales del Jurado de Concurso de Nivel Secundario del CGE hicieron uso de la palabra para brindar precisiones sobre el cierre del analítico provisorio, cuyo período de reclamo finalizó el lunes pasado. Detallaron los criterios de evaluación de antecedentes —antigüedad, servicios, títulos, jerarquías, conceptos y zonas— y respondieron consultas de los delegados presentes. Asimismo, recordaron que la normativa vigente establece que las credenciales docentes deberían emitirse una vez al año.

En otro orden, la asesora legal abordó la problemática derivada de la prohibición de realizar asambleas en las instituciones educativas de la provincia, establecida por la Resolución Nº 1431. Informó sobre el estado administrativo de las gestiones realizadas, señalando que se presentó un pronto despacho paso requerido antes de avanzar hacia una instancia judicial, ya que hasta tanto se concluya la vía administrativa, no resulta conveniente avanzar en acciones legales complementarias. Se recalcó que AMET jamás se hizo abuso de este derecho.

Con motivo de las elecciones de Vocales Docentes del CGE, intervinieron los representantes de AMET en el Tribunal Electoral del CGE, junto a los apoderados generales de lista, quienes se explayaron sobre las elecciones del próximo 11 de diciembre, expresando todas las novedades al día de la fecha, la cobertura para la fiscalización en todas las mesas, como así también la necesidad de completar las planillas de avales y aceptación de cargos por parte de los candidatos y candidatas.

En el marco del debate, se presentó una moción para establecer alianzas con otros sindicatos y agrupaciones docentes, la cual fue aprobada por unanimidad.