Uno Entre Rios | Policiales | cráneo

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Un vecino alertó sobre el descubrimiento en un camino rural a 15 kilómetros de Rosario del Tala. Trabajan para determinar si los restos pertenecen a Martín Palacio.

30 de octubre 2025 · 10:51hs
Pablo Laurta está acusado del homicidio de Martín Palacio (der.).

Pablo Laurta está acusado del homicidio de Martín Palacio (der.).

Martín Sebastián Palacio desapareció el 7 de octubre, luego de levantar en su remis a Pablo Laurta en la ciudad de Concordia. Semanas después, partes de su cuerpo desmembrado aparecieron en una bolsa en un camino entre Puerto Yeruá (departamento Concordia) y General Campos (departamento San Salvador). Sin embargo, los investigador no lograron hallar la cabeza y los brazos. Esa búsqueda podría terminar ahora, ya que este miércoles por la tarde se encontraron restos óseos en un camino rural cercano a Rosario del Tala.

Ahora, la Policía Científica y la Justicia investigan si estos restos pertenecen al remisero, presuntamente asesinado y descuartizado por Laurta, quien también está acusado del doble femicidio de su expareja y la madre de esta en Córdoba.

La Fiscalía abrió de oficio una investigación penal contra un ex docente de la Facultad de Psicología de Uader.

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

El hombre baleado recibió atención médica en el Hospital San Martín.

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

El hallazgo se produjo tras la alerta de un vecino que divisó restos en la Ruta Provincial 15, en dirección a Sauce Norte, en una zona despoblada a unos 15 kilómetros de la ciudad. Junto a los huesos, los peritos encontraron una bolsa negra de plástico. La Policía Científica y el médico forense realizaron el levantamiento de las piezas óseas, que fueron enviadas al Departamento de Medicina Forense de Paraná, donde se realizarán los estudios que determinarán si pertenecen a un ser humano y, eventualmente, si se trata de Palacio.

LEER MÁS: El relato de los policías que detuvieron al femicida Pablo Laurta: "Se tomaron todos los recaudos"

chofer

Acusación

LEER MÁS: Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Pablo Laurta está imputado por el asesinato de Martín Palacio, desaparecido el 7 de octubre, y por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurridos el 11 de octubre en Córdoba.

Según la investigación, cruzó de manera clandestina desde Uruguay y fue detenido el 12 de octubre en Gualeguaychú, donde se encontraba con su hijo de cinco años, a quien había secuestrado tras cometer los crímenes.

cráneo Remisero Pablo Laurta
Noticias relacionadas
Una mujer de 49 años fue herida de bala por su pareja en una discusión en barrio 72 Viviendas de Paraná. La víctima fue asistida en el hospital San Martín

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Pedro Medina (der.) fue condenado por un jurado popular de Concordia.

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

El juez Mauricio Mayer condenó a prisión condicional a un joven por un choque en el que murió su amigo en 2021 en Santa Elena.

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Condenaron a un hombre en Gualeguay.

Violencia de género: condenan a dos años de prisión a un hombre en Gualeguay

Ver comentarios

Lo último

Cronograma completo del TC, TC Pista y Fórmula 2 en Paraná

Cronograma completo del TC, TC Pista y Fórmula 2 en Paraná

Intento de femicidio: buscan en Santa Fe al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio: buscan en Santa Fe al hombre que baleó a su pareja

Conicet: usan IA para optimizar atención de pacientes crónicos en hospitales públicos

Conicet: usan IA para optimizar atención de pacientes crónicos en hospitales públicos

Ultimo Momento
Cronograma completo del TC, TC Pista y Fórmula 2 en Paraná

Cronograma completo del TC, TC Pista y Fórmula 2 en Paraná

Intento de femicidio: buscan en Santa Fe al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio: buscan en Santa Fe al hombre que baleó a su pareja

Conicet: usan IA para optimizar atención de pacientes crónicos en hospitales públicos

Conicet: usan IA para optimizar atención de pacientes crónicos en hospitales públicos

Los hinchas de Patronato se reunirán para celebrar la Copa Argentina

Los hinchas de Patronato se reunirán para celebrar la Copa Argentina

Alumnas de la orquesta Río de los Pájaros estarán en el Teatro Colón

Alumnas de la orquesta Río de los Pájaros estarán en el Teatro Colón

Policiales
Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Ovación
Diego Maradona, entre el recuerdo eterno y su paso por Paraná

Diego Maradona, entre el recuerdo eterno y su paso por Paraná

Cronograma completo del TC, TC Pista y Fórmula 2 en Paraná

Cronograma completo del TC, TC Pista y Fórmula 2 en Paraná

Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

Copa Libertadores: Palmeiras y Liga de Quito definen al segundo finalista

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Lanús va por el pase a la final de la Copa Sudamericana

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

La provincia
Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Choferes de ERSA: Siempre nos ponen como los malos de la película

Choferes de ERSA: "Siempre nos ponen como los malos de la película"

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

Reactivan la obra de la Ruta 12 y mejora el acceso al Parque Industrial

Los virus del otoño persisten y extienden las enfermedades

Los virus del otoño persisten y extienden las enfermedades

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Incendio destruyó dos colectivos en Paraná: investigan un posible cortocircuito

Dejanos tu comentario