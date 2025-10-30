Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Un vecino alertó sobre el descubrimiento en un camino rural a 15 kilómetros de Rosario del Tala. Trabajan para determinar si los restos pertenecen a Martín Palacio.

Martín Sebastián Palacio desapareció el 7 de octubre, luego de levantar en su remis a Pablo Laurta en la ciudad de Concordia. Semanas después, partes de su cuerpo desmembrado aparecieron en una bolsa en un camino entre Puerto Yeruá (departamento Concordia) y General Campos (departamento San Salvador). Sin embargo, los investigador no lograron hallar la cabeza y los brazos. Esa búsqueda podría terminar ahora, ya que este miércoles por la tarde se encontraron restos óseos en un camino rural cercano a Rosario del Tala.

Ahora, la Policía Científica y la Justicia investigan si estos restos pertenecen al remisero, presuntamente asesinado y descuartizado por Laurta, quien también está acusado del doble femicidio de su expareja y la madre de esta en Córdoba.

El hallazgo se produjo tras la alerta de un vecino que divisó restos en la Ruta Provincial 15, en dirección a Sauce Norte, en una zona despoblada a unos 15 kilómetros de la ciudad. Junto a los huesos, los peritos encontraron una bolsa negra de plástico. La Policía Científica y el médico forense realizaron el levantamiento de las piezas óseas, que fueron enviadas al Departamento de Medicina Forense de Paraná, donde se realizarán los estudios que determinarán si pertenecen a un ser humano y, eventualmente, si se trata de Palacio.

Pablo Laurta está imputado por el asesinato de Martín Palacio, desaparecido el 7 de octubre, y por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio, ocurridos el 11 de octubre en Córdoba.

Según la investigación, cruzó de manera clandestina desde Uruguay y fue detenido el 12 de octubre en Gualeguaychú, donde se encontraba con su hijo de cinco años, a quien había secuestrado tras cometer los crímenes.