Rusia mató a tres argentinos que combatían junto al ejército ucraniano

Tres argentinos murieron en un ataque ruso con drones en la región de Sumy mientras combatían junto al ejército de Ucrania en el frente de guerra.

30 de octubre 2025 · 15:14hs
Rusia mató a tres argentinos que combatían junto al ejército ucraniano.

Rusia mató a tres argentinos que combatían junto al ejército ucraniano.

Tres argentinos que se habían alistado y combatían para el ejército ucraniano murieron tras un ataque de Rusia con drones en la línea del frente de batalla en la región de Sumy, al noreste del país.

Los combatientes argentinos se habían unido al ejército de Ucrania a mediados de septiembre y participaban de su primera misión de asalto sobre la "línea cero", el punto de mayor enfrentamiento con las tropas rusas.

Tres argentinos que luchaban por Ucrania murieron en un ataque ruso en Sumy

Soldados (1).jpeg

Los tres argentinos que murieron son: José Adrián Gallardo, de 53 años, conocido como Rogy por su alias de guerra; Ariel Achor, de 25 años, identificado como Merlo; y Mariano Franco, de 47 años, cuyo nombre de combate era Sisu.

De la misión letal también participaron otros dos soldados argentinos, que resultaron heridos por las esquirlas y el impacto de los drones. Un colombiano fue la cuarta víctima mortal del ataque.

Según se informó, la unidad de asalto del ejército ucraniano (como se denomina a estos equipos que se enfrentan cuerpo a cuerpo) había cumplido su misión y se encontraba en proceso de retirada junto a dos prisioneros de guerra rusos cuando fueron atacados.

En el momento de la retirada, las fuerzas rusas los identificaron y comenzaron a bombardearlos con drones de gran potencia. Durante el ataque, uno de los combatientes pisó una mina y murió a causa de la explosión.

En julio, un ataque similar de drones rusos había causado la muerte de Emmanuel Coca Vilte, de 39 años, quien luchaba con las fuerzas ucranianas desde 2022 y había participado en la gran contraofensiva lanzada por Kiev ese mismo año.

Hasta el momento, no existen cifras oficiales sobre la cantidad de argentinos muertos en Ucrania, aunque se sabe que no son los únicos que han perdido la vida en más de tres años y medio de invasión a gran escala por parte de Rusia.

Argentinos Rusia Ucrania
