El Profe Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná.

El histórico preparador físico campeón con Pekerman brindó una conferencia en Paraná e invitó a la capacitación en formación y valores del fútbol.

30 de octubre 2025 · 16:16hs
Gerardo el Profe Salorio visitó la sede del Consejo Federal de AFA para presentar la capacitación en formación y valores en el fútbol, que se realizará el 17 y 18 de noviembre en el Club Don Bosco. La propuesta será presencial y virtual, e invita a entrenadores, docentes y deportistas a seguir formándose en el deporte con compromiso y empatía.

El reconocido preparador físico volvió a pisar suelo entrerriano y fue recibido en la sede del Consejo Federal de AFA, ubicada en Avenida Ramírez 1172, donde brindó una conferencia de prensa junto a representantes de Capacitación Entre Ríos, la Liga Paranaense de Fútbol y el equipo de Minuto a Minuto, organizadores del evento.

Durante la charla, el histórico integrante del cuerpo técnico de José Pekerman presentó oficialmente la capacitación en formación y valores en el fútbol, que tendrá lugar el 17 y 18 de noviembre en el Club Don Bosco, con modalidad presencial y virtual.

“Formar personas antes que futbolistas, ese es el verdadero desafío”, expresó Salorio a UNO, quien destacó la importancia de educar desde el ejemplo y de inculcar respeto, trabajo en equipo y empatía. “El entrenador tiene que ser un educador con silbato. Cada palabra deja una huella en los chicos”, añadió.

La capacitación contará con la presencia de especialistas nacionales y locales que abordarán temas vinculados al entrenamiento, la gestión emocional y la enseñanza integral en el deporte.

“Entre Ríos siempre fue una provincia futbolera, con clubes que quieren crecer y profesores con ganas de aprender”, valoró el Profe.

Más contenido en edición impresa del día 31 de octubre.

