Empresa San José priorizará trabajadores con experiencia y buena conducta

30 de octubre 2025 · 12:53hs
Foto: UNO/Gerónimo Flores

La nueva concesionaria del transporte urbano de pasajeros de Paraná, San José sigue recibiendo curriculum vitae (CV) en el marco de una convocatoria laboral que generó mucha incertidumbre entre los trabajadores de Buses Paraná, la empresa saliente. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) el gremio que nuclea a los choferes se hicieron asambleas para determinar los pasos a seguir y ya denunciaron tres desvinculaciones.

La empresa mostró disposición para contratar nuevos trabajadores entre los más de 600 CV recibidos para varios puesto laborales en un proceso que se desarrolla en medio de conflictos laborales y un paro sorpresivo de cuatro horas el miércoles.

Según la empresa se está dando prioridad a los postulantes con experiencia previa y buena conducta, lo que sería una señal para los gremialistas que tiene una larga historia de conflicto con Buses Paraná.

Experiencia y conducta, claves para ingresar al nuevo servicio de Paraná

Transporte San José emitió un comunicado y ofreció detalles sobre el proceso de selección y contratación de personal. Este proceso se desarrolla en medio de conflictos laborales, incluyendo un reciente paro sorpresivo que detuvo el servicio durante cuatro horas. La compañía confirmó que sigue recibiendo currículums vitae y está en proceso de apertura de convocatoria sin fecha de vencimiento.

Los puestos disponibles son variados, incluyendo conductores, mecánicos y personal administrativo especializado en el tráfico urbano. El interés en las vacantes ha superado las expectativas de la empresa, ya que se han recibido más de 600 currículums para todos los puestos de trabajo hasta la fecha.

El gerente, Hugo Ruíz, indicó que están clasificando los perfiles para comenzar, en noviembre, con las entrevistas. Actualmente, la empresa se encuentra en una fase de preparación del predio y la recepción de unidades, y aún no cuenta con personal contratado.

Sobre los criterios de selección y prioridades detalló que la intención de la empresa es contratar a personas capacitadas para ofrecer un servicio de calidad y eficiencia. Para ello priorizará a los postulantes que cumplan con experiencia previa en el rubro y la buena conducta y antecedentes laborales comprobables en Paraná.

Respecto a los trabajadores actualmente empleados por ERSA Urbano y Transporte Mariano Moreno, la empresa aclaró que, si se logra resolver el conflicto actual, se dará prioridad en la hipotética incorporación. Sin embargo, esta prioridad estará condicionada por el comportamiento disciplinario histórico del trabajador, y estos postulantes deben presentar también sus currículum como todos los demás interesados.

Ruíz también aclaró que los nuevos empleados arrancarán "de cero" y "no conservarán antigüedad laboral" de lo que consideran un empleo anterior es decir que no se respetará la continuidad laboral y ese es el punto principal del actual conflicto. Ruíz también señaló que la convocatoria superó las expectativas aunque la empresa todavía no inició entrevistas ni contrató a nadie.

Conflicto sindical

Por otra parte aclaró que San José no ha intervenido en las convocatorias de la Secretaría de Trabajo relacionadas con el gremio ya que la empresa asumirá la concesión a partir del 1 de diciembre.

Un punto crucial revelado por Ruíz es que, de acuerdo con el pliego de concesión, los trabajadores que sean incorporados no conservarán la antigüedad laboral de sus anteriores empleos. El directivo explicó que el pliego prevé que ingresen sin la antigüedad. En cuanto a la situación sindical, Ruíz afirmó que, aunque respetan al gremio y su función, la empresa San José aún no ha mantenido contacto con autoridades de UTA Entre Ríos.

Por último la empresa respondió a los dichos del asesor legal de UTA Entre Ríos sobre "la supuesta transferencia de responsabilidades entre empresas" y le manifestó que se trata de un concepto erróneo.

empresa San José UTA Paraná Colectivos
