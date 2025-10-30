Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por excluirlo del encuentro en Casa Rosada.

Axel Kicillof calificó de "error político e institucional" que Javier Milei no lo convocara a la reunión de este jueves con gobernadores en Casa Rosada.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó este jueves la decisión del Presidente Javier Milei de no convocarlo a la reunión con los mandatarios provinciales en Casa Rosada , y consideró que se trata de "un error" político e institucional.

Durante una entrevista con Radio 10, Kicillof sostuvo que el encuentro tuvo como único objetivo "construir la foto que le pidió (Donald) Trump" para otorgarle al Gobierno nacional el respaldo financiero prometido, condicionado a un triunfo electoral.

"Comete un error": Kicillof cuestionó a Milei por no convocarlo a Casa Rosada

"La falta de convocatoria a los gobernadores peronistas habla de las limitaciones del Presidente para negociar con quienes piensan distinto y responde a un posicionamiento que le hizo el mandatario estadounidense, Trump, su jefe de campaña", afirmó el gobernador.

Kicillof remarcó que, de haber sido invitado, hubiera asistido "por una cuestión institucional", pero aseguró que no recibió ningún tipo de comunicación oficial: "No me llamaron ni para decirme 'o te invitamos'".

El mandatario bonaerense también destacó la importancia de la provincia de Buenos Aires en el contexto nacional: "Representa casi la mitad del país, aporta el 40 por ciento de la recaudación y tenemos casi el 50 por ciento de la industria nacional".

Finalmente, insistió en que "comete un error el Presidente al no invitar a algunos gobernadores", y sostuvo que su intención "siempre es intercambiar seria y respetuosamente ideas para superar la crisis económica que atraviesa el país".