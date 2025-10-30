Uno Entre Rios | El País | Axel Kicillof

Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por excluirlo del encuentro en Casa Rosada

Axel Kicillof calificó de "error político e institucional" que Javier Milei no lo convocara a la reunión de este jueves con gobernadores en Casa Rosada.

30 de octubre 2025 · 15:14hs
Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por excluirlo del encuentro en Casa Rosada.

Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei por excluirlo del encuentro en Casa Rosada.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó este jueves la decisión del Presidente Javier Milei de no convocarlo a la reunión con los mandatarios provinciales en Casa Rosada, y consideró que se trata de "un error" político e institucional.

Durante una entrevista con Radio 10, Kicillof sostuvo que el encuentro tuvo como único objetivo "construir la foto que le pidió (Donald) Trump" para otorgarle al Gobierno nacional el respaldo financiero prometido, condicionado a un triunfo electoral.

Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof.

Máximo Kirchner mostró su incomodidad durante el discurso de Kicillof

Axel Kiciloff cuestionó el sistema de boleta única de papel

Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

LEER MÁS: Tras emitir su voto Axel Kicillof reiteró el pedido de diálogo con Milei

"Comete un error": Kicillof cuestionó a Milei por no convocarlo a Casa Rosada

Axel Kicillof (1).jpeg

"La falta de convocatoria a los gobernadores peronistas habla de las limitaciones del Presidente para negociar con quienes piensan distinto y responde a un posicionamiento que le hizo el mandatario estadounidense, Trump, su jefe de campaña", afirmó el gobernador.

Kicillof remarcó que, de haber sido invitado, hubiera asistido "por una cuestión institucional", pero aseguró que no recibió ningún tipo de comunicación oficial: "No me llamaron ni para decirme 'o te invitamos'".

El mandatario bonaerense también destacó la importancia de la provincia de Buenos Aires en el contexto nacional: "Representa casi la mitad del país, aporta el 40 por ciento de la recaudación y tenemos casi el 50 por ciento de la industria nacional".

Finalmente, insistió en que "comete un error el Presidente al no invitar a algunos gobernadores", y sostuvo que su intención "siempre es intercambiar seria y respetuosamente ideas para superar la crisis económica que atraviesa el país".

Axel Kicillof Casa Rosada Javier Milei
Noticias relacionadas
Un proyecto del CONICET utiliza IA para optimizar la atención de pacientes crónicos en hospitales públicos

Conicet: usan IA para optimizar atención de pacientes crónicos en hospitales públicos

Las medidas de fuerza alcanzarán a la aviación exclusivamente de carga y a las capacitaciones virtuales y presenciales.

Trabajadores de los servicios de navegación aérea van al paro

milei recibira a los gobernadores para consensuar reformas

Milei recibirá a los gobernadores para consensuar reformas

Nuevamente los pozos millonarios  del Quini 6 quedaron vacantes. 

Quini 6: nuevamente los pozos millonarios quedaron vacantes

Ver comentarios

Lo último

La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase

La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase

Fuxia presenta su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Fuxia presenta su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Ultimo Momento
La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase

La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase

Fuxia presenta su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Fuxia presenta su nuevo disco en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

El Profe Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná

El Profe Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará junto a la joven violinista Pilar Policano

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará junto a la joven violinista Pilar Policano

Policiales
Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Hallaron cráneo y restos óseos: investigan si pertenecen al remisero asesinado por Pablo Laurta

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Uader: abren causa por presuntos hechos de violencia sexual y de género

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Paraná: un hombre recibió tres disparos en la pierna y buscan al autor del ataque

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Intento de femicidio en Paraná: buscan al hombre que baleó a su pareja

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Piden pena de prisión perpetua para joven que asesinó a una mujer e incendió su casa

Ovación
La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase

La AAT le contestó a Julia Mengolini tras su desagradable frase

El Profe Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná

El Profe Salorio presentó la capacitación que brindará en Paraná

Sergio Lifschitz: Creemos que vamos a tener mucha gente

Sergio Lifschitz: "Creemos que vamos a tener mucha gente"

Argentina XV tiene equipo confirmado: Diego Correa será suplente y Lautaro Cipriani no fue citado

Argentina XV tiene equipo confirmado: Diego Correa será suplente y Lautaro Cipriani no fue citado

Cronograma completo del TC, TC Pista y Fórmula 2 en Paraná

Cronograma completo del TC, TC Pista y Fórmula 2 en Paraná

La provincia
La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

La Corte Suprema citó a Entre Ríos a audiencia por una deuda previsional de más de $154 mil millones

Halloween en Paraná: a horas de la noche espeluznante disfraces, accesorios y libros de terror

Halloween en Paraná: a horas de la noche "espeluznante" disfraces, accesorios y libros de terror

Empresa San José priorizará trabajadores con experiencia y buena conducta

Empresa San José priorizará trabajadores con experiencia y buena conducta

Hospital San Roque: más de 321 millones de pesos para recuperar su infraestructura

Hospital San Roque: más de 321 millones de pesos para recuperar su infraestructura

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Se viene la tercera Expo del Empleo 2025 de la UTN

Dejanos tu comentario