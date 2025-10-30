Uno Entre Rios | Ovación | Fórmula 2

Cronograma completo del TC, TC Pista y Fórmula 2 en Paraná

Con el auspicio de UNO en su 25° aniversario, el TC, el TC Pista y la Fórmula 2 llegan a Paraná para un fin de semana a pura velocidad con cronograma completo.

30 de octubre 2025 · 11:44hs
Con el auspicio de UNO en el marco de su 25° aniversario, el autódromo de Paraná será escenario este fin de semana de una gran cita del automovilismo nacional. El Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2 iniciarán su actividad el sábado por la mañana con entrenamientos, anticipando un espectáculo de alto nivel para el público entrerriano.

El sábado, la acción en pista se iniciará a las 9 con el primer entrenamiento de la Fórmula 2, seguido por el TC Pista y el Turismo Carretera, que saldrá a pista desde las 11.05 con el primer entrenamiento del Grupo B y luego el del Grupo A a las 11:30. Más tarde, desde las 13:20, se desarrollará el segundo entrenamiento del TC, mientras que la clasificación está prevista a partir de las 16.03, dividida en cuatro cuartos de ocho minutos cada uno.

LEER MÁS: Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos

El TC y sus categorías acompañantes ya tienen definido su cronograma en Paraná

La jornada sabatina también contará con la actividad de las otras categorías: la Fórmula 2 tendrá su clasificación a las 11.55 y una carrera clasificatoria a las 15.10, mientras que el TC Pista entrenará a las 9.25 y 12.10, y clasificará desde las 15.25, en tres tercios de ocho minutos cada uno.

El domingo, la actividad comenzará temprano con las series del TC Pista a las 9.15 y 9.40. Luego será el turno del Turismo Carretera, que disputará sus tres series a las 10.10, 10.35 y 11. La Fórmula 2 correrá su final a las 11.25, a 12 vueltas o 20 minutos como máximo.

Más tarde, el TC Pista definirá su competencia final desde las 12.15, en una carrera de 20 vueltas o 40 minutos de duración. Finalmente, el plato fuerte del fin de semana será la gran final del Turismo Carretera, que se largará a las 13.30 y se extenderá por 25 vueltas o un máximo de 50 minutos.

De esta manera, el autódromo de Paraná vivirá una intensa y emocionante programación con las tres categorías nacionales, celebrando junto al público una nueva visita del automovilismo grande y el 25° aniversario de UNO.

